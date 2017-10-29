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Monese: Бесплатная карта
европейской банка и 15€ бонуса + 15

Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 21:37

еще

https://www.paysera.com/v2/ru-RU/index
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 22:38

  proftpd66 написав:
  wtf написав:
  proftpd66 написав:но там было западло в виде комиссии

тариф персональный или для компаний?

https://epayservices.com/ru/fees.html

в итоге
Что мы имеем? тот же PayPal около 4.4%?



3%+0.5% +25$+50$
3.5% + 75USD
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 03:02

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

  proftpd66 написав:тот же PayPal

+ риск что средства будут заморожены до выяснения в случае крупной суммы

из возможных плюсов может быть возможность завести в систему валюту отличную от usd, может даже с нулевой комиссией, скажем сепа в евро, и по особому курсу каждого отдельного сервиса преобразовать в usd
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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