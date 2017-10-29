Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 13 гру, 2020 21:37
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 13 гру, 2020 22:38
3%+0.5% +25$+50$
3.5% + 75USD
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Пон 14 гру, 2020 03:02
Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса
+ риск что средства будут заморожены до выяснения в случае крупной суммы
из возможных плюсов может быть возможность завести в систему валюту отличную от usd, может даже с нулевой комиссией, скажем сепа в евро, и по особому курсу каждого отдельного сервиса преобразовать в usd
КБ за открытие карты
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