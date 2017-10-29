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Monese: Бесплатная карта
европейской банка и 15€ бонуса + 15

Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 21:37

еще

https://www.paysera.com/v2/ru-RU/index
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 22:38

  proftpd66 написав:
  wtf написав:
  proftpd66 написав:но там было западло в виде комиссии

тариф персональный или для компаний?

https://epayservices.com/ru/fees.html

в итоге
Что мы имеем? тот же PayPal около 4.4%?



3%+0.5% +25$+50$
3.5% + 75USD
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 03:02

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

  proftpd66 написав:тот же PayPal

+ риск что средства будут заморожены до выяснения в случае крупной суммы

из возможных плюсов может быть возможность завести в систему валюту отличную от usd, может даже с нулевой комиссией, скажем сепа в евро, и по особому курсу каждого отдельного сервиса преобразовать в usd
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:27

  wtf написав:
  proftpd66 написав:тот же PayPal

+ риск что средства будут заморожены до выяснения в случае крупной суммы

из возможных плюсов может быть возможность завести в систему валюту отличную от usd, может даже с нулевой комиссией, скажем сепа в евро, и по особому курсу каждого отдельного сервиса преобразовать в usd


Магазин в США принимает только палку или свифт. Может быть карты с эмитерном в США.

Или через систему внутреннего перевода в США , это ACH .


Сера не получается . И сера только в Европе кажется .
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:34

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

у сервисов вроде epay есть вход даже через вебмани
далее отправка ACH по сша или sepa в европе
у paysera вход сепа потом свифт
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:47

  wtf написав:у сервисов вроде epay есть вход даже через вебмани
далее отправка ACH по сша или sepa в европе
у paysera вход сепа потом свифт


спасибо.

1)
епай
- на коммисиях вебмани потеряю минимум 2-3%. Может заморозить средства вебмани.
- емитерн карт Европа. Худший вариант
- ACH - не известная тарификация в 2021 году

2)
пайсера
- появилась инфа, что надо ехать в европу чтобы карту получить.
- емитерн карт Европа. Худший вариант
- на сайте нету данных и тарифов про Wire-Transfer/SWIFT. Дурацкий сайт. Там написано просто "переводы".

3) паскум
https://www.paxum.com/ru/fees/personal
- пополнение и/и отправка 5$ или 50$ за любую сумма так написано. Пополнение от 3-лиц 0.5%. ЛУЧШИЙ вариант
- емитерн карт США. ЛУЧШИЙ вариант

ИТОГО:
попробую: паскум
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:51

  wtf написав:у сервисов вроде epay есть вход даже через вебмани
далее отправка ACH по сша или sepa в европе
у paysera вход сепа потом свифт


https://www.paysera.com/v2/ru-RU/ceny/p ... h-valjutah
https://www.paysera.com/v2/ru-RU/ceny/p ... xplanation

в США из Украины запрещено.

надо будет спросить.

ЕЩЕ:
Код: Виділити все
5 Все, за исключением поставщиков платежных услуг и получателей в следующих странах: Алжир, Американское Самоа, Афганистан, Беларусь, Белиз, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Вануату, Венесуэла, Виргинские острова (США), Гаити, Гайана, Гана, Гватемала, Гвинея, Гернси, Гуам, Демократическая Республика Конго, Доминиканская Республика, Египет, Западная Сахара, Зимбабве, Ирак, Иран, Йемен, Камбоджа, Кения, Коморские острова, Конго, Кот-д'Ивуар, Куба, Лаос, Либерия, Ливан, Ливия, Молдавия, Мьянма, Нигер, Нигерия, Палестина, Панама, Россия, Руанда, Самоа, Саудовская аравия, Северная Корея, Сербия, Сирия, Сомали, Судан, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, [size=150]Украина[/size], Чад, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Южная Корея, Южный Судан.

6 За исключением компаний, занимающихся следующей деятельностью: сетевой маркетинг, организация и проведение лотерей и азартных игр, торговля оружием и амуницией, фармацевтическая деятельность, торговля предметами роскоши, торговля антиквариатом, произведениями искусства, нумизматическими ценностями и /или черными, цветными и благородными (редкими) металлами и изделиями из них, драгоценными камнями, благотворительность и меценатство, оптовая торговля алкогольными напитками и продуктами, табачными изделиями, торговля электронными сигаретами, адвокаты по банкротству, услуги психолога, финансовое или платежное учреждение, атомная энергетика, развлечения для взрослых, круглосуточная удаленная тех.поддержка.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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