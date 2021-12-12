Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 15 гру, 2020 07:50
wtf написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Комиссия получается где-то 0,5-1%
это с учетом недавнего поднятия комиссий гугл пеем?
На данный момент комиссия 0%, есть только комиссия самого TW.
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 18 тра, 2021 13:57
blackcatcard ввели реферальную программу
бонус 20 евро
wtf
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Додано: Пон 31 тра, 2021 12:41
Revolut запустив послугу грошових переказів в Україну
https://www.epravda.com.ua/news/2021/05/31/674428/
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Додано: Пон 31 тра, 2021 12:49
Наконец-то хоть что-то они смогли сделать.
Краткое содержание предыдущих серий: в добавок к (Transfer)Wise, Transfergo появились Paysend (давече провёл очередной раунд инвестирования и собирается расширяться), Aviso и прочие менее известные сервисы переводов. Ну и есть хорошо известный нам Монобанк который позволяет (как раз из Европы, в евро) перевести деньги напрямую на свою карту.
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 31 тра, 2021 21:58
vitaliy_berdinskikh написав:
Ну и есть хорошо известный нам Монобанк который позволяет (как раз из Европы, в евро) перевести деньги напрямую на свою карту.
... и потом сношать мозги за перевод в 150$, с блокировкой счета под предлогом финмониторинга, и вопросом откуда деньги.
Maksi2
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Додано: Вів 01 чер, 2021 07:32
Maksi2 написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Ну и есть хорошо известный нам Монобанк который позволяет (как раз из Европы, в евро) перевести деньги напрямую на свою карту.
... и потом сношать мозги за перевод в 150$, с блокировкой счета под предлогом финмониторинга, и вопросом откуда деньги.
Переводил 500 - по времени заняло примерно сутки, никто ничего не сношал.
Ну и если переводить через Револют то риски ровно те ж.
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 26 бер, 2022 13:29
https://monese.com/gb/en/blog/ukraine
You can sign up automatically through the Monese app using the EEA address you’re present at. Depending on the country you're in, you may also need to provide us with an immigration document to open your Monese account.
кто-то пробовал открывать указывая временный адрес проживания условного убежища? что с доставкой карты? можно ли открыть цифровую или шлют только пластик по месту проживания?
wtf
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