Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

Краткое содержание предыдущих серий: в добавок к (Transfer)Wise, Transfergo появились Paysend (давече провёл очередной раунд инвестирования и собирается расширяться), Aviso и прочие менее известные сервисы переводов. Ну и есть хорошо известный нам Монобанк который позволяет (как раз из Европы, в евро) перевести деньги напрямую на свою карту.
You can sign up automatically through the Monese app using the EEA address you’re present at. Depending on the country you're in, you may also need to provide us with an immigration document to open your Monese account.
кто-то пробовал открывать указывая временный адрес проживания условного убежища? что с доставкой карты? можно ли открыть цифровую или шлют только пластик по месту проживания?
You can sign up automatically through the Monese app using the EEA address you’re present at. Depending on the country you're in, you may also need to provide us with an immigration document to open your Monese account.
кто-то пробовал открывать указывая временный адрес проживания условного убежища? что с доставкой карты? можно ли открыть цифровую или шлют только пластик по месту проживания?
можно открыть на врем адрес, но при верификации ваше положение должно совпасть с указанным адресом (если не совпадает пишите в ЛС подскажу). Получение пластика платное 4,90 Евро, виртуалка бесплатно, но ее можно добавит в Гпей и привязать к paypal, а вот номер карты, дату, цвв в приложении не нашел з.ы. и да нужен паспорт с чипом и телефон с NFC. На этапе верификации сверяет данные с фото паспорта и с чипа паспорта.