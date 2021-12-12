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Monese: Бесплатная карта
европейской банка и 15€ бонуса + 15

Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 07:50

  wtf написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Комиссия получается где-то 0,5-1%

это с учетом недавнего поднятия комиссий гугл пеем?

На данный момент комиссия 0%, есть только комиссия самого TW.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:57

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

blackcatcard ввели реферальную программу
бонус 20 евро
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 12:41

Revolut запустив послугу грошових переказів в Україну
https://www.epravda.com.ua/news/2021/05/31/674428/
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 12:49

  la9 написав:Revolut запустив послугу грошових переказів в Україну
https://www.epravda.com.ua/news/2021/05/31/674428/

Наконец-то хоть что-то они смогли сделать.


Краткое содержание предыдущих серий: в добавок к (Transfer)Wise, Transfergo появились Paysend (давече провёл очередной раунд инвестирования и собирается расширяться), Aviso и прочие менее известные сервисы переводов. Ну и есть хорошо известный нам Монобанк который позволяет (как раз из Европы, в евро) перевести деньги напрямую на свою карту.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 21:58

  vitaliy_berdinskikh написав:Ну и есть хорошо известный нам Монобанк который позволяет (как раз из Европы, в евро) перевести деньги напрямую на свою карту.

... и потом сношать мозги за перевод в 150$, с блокировкой счета под предлогом финмониторинга, и вопросом откуда деньги.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 07:32

  Maksi2 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ну и есть хорошо известный нам Монобанк который позволяет (как раз из Европы, в евро) перевести деньги напрямую на свою карту.

... и потом сношать мозги за перевод в 150$, с блокировкой счета под предлогом финмониторинга, и вопросом откуда деньги.

Переводил 500 - по времени заняло примерно сутки, никто ничего не сношал.
Ну и если переводить через Револют то риски ровно те ж.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 13:29

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

https://monese.com/gb/en/blog/ukraine
You can sign up automatically through the Monese app using the EEA address you’re present at. Depending on the country you're in, you may also need to provide us with an immigration document to open your Monese account.

кто-то пробовал открывать указывая временный адрес проживания условного убежища? что с доставкой карты? можно ли открыть цифровую или шлют только пластик по месту проживания?
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 12:25

  wtf написав:https://monese.com/gb/en/blog/ukraine
You can sign up automatically through the Monese app using the EEA address you’re present at. Depending on the country you're in, you may also need to provide us with an immigration document to open your Monese account.

кто-то пробовал открывать указывая временный адрес проживания условного убежища? что с доставкой карты? можно ли открыть цифровую или шлют только пластик по месту проживания?

можно открыть на врем адрес, но при верификации ваше положение должно совпасть с указанным адресом (если не совпадает пишите в ЛС подскажу).
Получение пластика платное 4,90 Евро, виртуалка бесплатно, но ее можно добавит в Гпей и привязать к paypal, а вот номер карты, дату, цвв в приложении не нашел :(
з.ы. и да нужен паспорт с чипом и телефон с NFC. На этапе верификации сверяет данные с фото паспорта и с чипа паспорта.
ol_zy
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