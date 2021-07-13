Как работает социальный кабинет в популярном интернет-банке
Дивися повний текст Приват24: пенсия, субсидия и другие соцвыплаты
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:31
Finance.ua: Приват24: пенсия, субсидия и другие соцвыплаты
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Додано: Пон 23 гру, 2019 21:21
А у моєму приваті соціального кабінету немає.Пенсію отримую через приватбанк.
Додано: Сер 08 кві, 2020 19:57
Социальный кабинет
Додано: Сер 29 кві, 2020 23:47
Ответ консультанта в Приват 24
на жаль, дана опція вже не доступна в Приват24
"Шкодуємо, що Ви зіткнулися з такою ситуацією"
Додано: Чет 30 кві, 2020 06:48
kirkabelike, спасибо за сочувствие, но делать то что? Открывать счёт в ощадбанке специально для этого?
Додано: Нед 25 лип, 2021 18:23
D2 Для отримання соціальної допомоги або пенсії заява до фонду з реквізитами фонду необов'язкова. Ви можете надати фонду з боку банку довідку, в якій вказані тільки реквізити по картці для виплат. Отримати довідку можна в web Приват24
Однак, якщо у Вас вимагають саме заяву на переказ коштів із зазначенням фонду і/або Ви знаєте повне найменування фонду - рекомендуємо повідомити назву фонду і підключити оператора для прив'язки картки до виплат.
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