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Finance.ua: Приват24: пенсия,
субсидия и другие соцвыплаты

Finance.ua: Приват24: пенсия, субсидия и другие соцвыплаты
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:31

Finance.ua: Приват24: пенсия, субсидия и другие соцвыплаты

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D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 21:21

А у моєму приваті соціального кабінету немає.Пенсію отримую через приватбанк.
klivod
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:57

Социальный кабинет

  klivod написав:А у моєму приваті соціального кабінету немає.Пенсію отримую через приватбанк.

Присоединяюсь к вопросу.
boba_hristenzen
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 23:47

Ответ консультанта в Приват 24
на жаль, дана опція вже не доступна в Приват24
"Шкодуємо, що Ви зіткнулися з такою ситуацією"
kirkabelike
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 06:48

kirkabelike, спасибо за сочувствие, но делать то что? Открывать счёт в ощадбанке специально для этого? :(
boba_hristenzen
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 18:23

D2 Для отримання соціальної допомоги або пенсії заява до фонду з реквізитами фонду необов'язкова. Ви можете надати фонду з боку банку довідку, в якій вказані тільки реквізити по картці для виплат. Отримати довідку можна в web Приват24 https://www.privat24.ua/?go=p24%2Fnews , в меню: "Усі послуги - Послуги - Сервіс довідок - Створити довідку - Заява в пенсійний/соціальний фонд". При переказі коштів картка буде автоматично прив'язана до виплат з фонду-відправника коштів.

Однак, якщо у Вас вимагають саме заяву на переказ коштів із зазначенням фонду і/або Ви знаєте повне найменування фонду - рекомендуємо повідомити назву фонду і підключити оператора для прив'язки картки до виплат.
kpirogova2
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