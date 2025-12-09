Finance.ua: Відтермінування виходу на пенсію: чи...

Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 13:52

Пропонуємо до обговорення:
Але, щодо цього питання є чимало нюансів
В Україні, за інформацією фахівців, працює понад 26% вітчизняних пенсіонерів, тобто більше чверті від загальної кількості. Експерти все частіше звертаються до теми, що українці, які продовжують працювати після досягнення пенсійного віку, можуть розраховувати на збільшену суму пенсії. Йдеться, приміром, про випадки, коли можна звернутися за пенсією пізніше 60 років і отримати до виплат певні надбавки за кожен місяць страхового стажу.

Дивися повний текст Відтермінування виходу на пенсію: чи вигідний такий крок пересічним українцям
Шановні читачі!

Як, на Вашу думку, мав би виглядати більш справедливий механізм перерахунку пенсій для працюючих пенсіонерів?
Ірина_
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 14:23

Есть предельно простой и житейски справедливый вариант: никаких откладываний. Когда там по правилам ПФ наступает момент выхода на пенсию, ПФ начинает её платить и индексировать, как безработному. При этом, если пенсионер продолжает ещё и работать, то ЕСВ работодатель напрямую выплачивает ему, а не ПФ, чтобы тот проявлял чудеса перерасчёта. Дальше пенсионер сам выбирает куда ему инвестировать получаемую пенсию и ЕСВ и это ПФ уже никак не касается. Понятно, что ПФ на такое в жизни не согласится, но помечтать можно :)
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 19:28

Шановнi, таке питання: Если пенсионер после 60-ти остался (или зарегистрировался) ФОПом, но не оплачивает ЕСВ (так как пенсионеры освобождены от этого), то будет ли учитываться "нарабатываемый" ФОПом дополнительный стаж при будущих перерасчетах пенсии ?
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 19:43

Я не настоящий сварщик, но немного погуглил:
Як сплата ЄСВ впливає на пенсію? Прямо. Якщо ФОП сплачує внески регулярно та не менше мінімального розміру, то кожен місяць зараховується до пенсійного стажу для ФОП. Якщо ж сума менша, стаж рахується пропорційно або не зараховується взагалі.

Выглядит логичным. Как ПФ кормишь, настолько он тебе в будущем и благодарен (про всякие безвозмездные взносы, например, при покупке квартиры, не будем, чтобы не кусаться). А что пенсионер или ещё кто освобождены от обязанности вносить - это просто у них возможность остаться при своих.
