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Приват-бин-чекер
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 09 чер, 2020 23:00
mustbe написав:
По заявкам наших радиослушателей - добавил Уровень и Тип карты:
Информация из нескольких бин-баз по бину '545219'
bincodes.com: PUBLIC JSC FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, Уровень:PLATINUM, Тип:CREDIT
binlist.org: Public Jsc First Ukrainian International Bank, Уровень:Platinum, Тип:Credit
binlist.io: PUBLIC JSC FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, Уровень:PLATINUM, Тип:CREDIT
binlist.net: PUBLIC JSC FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, Уровень:Platinium, Тип:credit
Добрый день. Зарегистрировался на этом форуме только что б написать сообщение. Но в личку написать не могу, какой-то запрет стоит. Не могли бы вы добавить пожалуйста страну карты? Когда ввожу, пишется только банк, тип и т.д. Страны нету(
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Додано: Сер 10 чер, 2020 08:25
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mustbe
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Додано: Суб 13 чер, 2020 02:23
mustbe написав:
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А зачем вы поставили запрет на обращение с других сайтов? У меня скрипт через ваш сервис страну и имя банка узнавал, и вот вчера работать перестал. Не понимаю смысла) Вроде единственный норм сервис нашел
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gosowid333
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Додано: Суб 13 чер, 2020 23:48
mustbe
дайте пожалуйста свой контакт, куда можно написать
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Додано: Нед 14 чер, 2020 13:47
Надо понимать, что мне не нравится, когда через мой сервис ежедневно проходят сотни явно автоматизированных запросов, тем более с домена RU.
Скажем так - вы попали под финмон, объясните целесообразность ваших действий )
Сервис писался не для ботов, а для людей.
Мыло: mustbe1@ukr.net
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Додано: Вів 13 жов, 2020 09:44
Добавил дополнительную информацию по некоторым числовым диапазонам Привата.
Спасибо MASolomko за инфу
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mustbe
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Додано: Чет 15 жов, 2020 01:48
mustbe
Добрый вечер, mustbe. Прошу о Вашей помощи. Возникла проблема по начислению реф бонуса Спортбанка по Вашей реф. ссылке (из подписи). Напишите мне в ЛС пожалуйста.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 18:42
Депозитка КоКо банку ФОрвард має бін Південної Кореї??
4009...
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greenozon
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