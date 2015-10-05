Как интересно!
Получается, что если я не считаю нужным прикладывать усилия для того, чтобы понравиться тем, чье мнение мне не интересно, меня, хоть и ошибочно, считают маргиналом?
Додано: Нед 16 лис, 2025 15:50
Додано: Нед 16 лис, 2025 15:50
Re: Психологія та саморозвиток
Дуже на типових індійців схоже
Додано: Нед 16 лис, 2025 17:33
Уже начали обсуждать продвижение наверх через постель?
Что, позавидовали, что у самих нет такой возможности?
Или что нет таких симпатичных подчинённых, которыми можно попользоваться?
Додано: Нед 16 лис, 2025 18:52
prodigy
- Це в тебе дружина модель?
- Взяв у друга на прокат
- у тебе у візочку копчений салмон?
- я працюю на доставці , клієнту відбираю
Додано: Нед 16 лис, 2025 19:00
Почему я должен возвращаться?
Во первых, я много раз писал почему уехал. Что, исчезла "первопричина" уезда? Вроде как нет. И проявилась в полной мере.
Мое поведение? А какое оно? Я вроде ничего не писал.
Да, с новыми знакомствами стараюсь быть осторожнее.
Возможно, повторюсь, ВОЗМОЖНО, причина находится в среде обитания.
Но можно уехать из локации, можно уехать из Бруклина.
МОжно уехать из НЙ.
Но можно встретить, а можно и не встретить такое-же чмо.
Я не считаю себя завистливым, и как-то переношу это на других людей.
У меня есть недостаток, я по умолчанию, считаю всех людей нормальными. Отдельные персонажи должны постараться чтобы меня переубедить в этом.
Мне уже один хороший человек попытался объяснить, что моя ошибка именно в этом.
Если изначально подходить к тому, что вокруг му.даки и идиоты, то все станет на свое место.
Ну и еще насчет возращения.
Дети. Они прожили тут практически половину своего возраста,+/-.
Понятное дело, что на проживание в Украине пришелся малосознательный период.
Старший еще может читать на кириллице (русский/украинский), младший не только не читает, но уже есть сложности с разговариванием на русском.
Учебная программа кардинально отличается от украинской.
Старший начал учить ло. Зачем в Украине американское законодательство?
Тут даже математика по-другому. Начиная от правил отделения разрядов и вместо запятой - точка для отделения целой части.
Они банально не смогут закончить школу в Украине.
Кстати, прикол, у меня в Киеве была преподаватель Инглиша из Канады.
Мы учили грамматику. Всякие презент перфект, презент перфект континиус, презент перфект пэссив войс. Я спрашиваю у нее - а в Канаде учат все эти грамматические правила? Нет, говорит, мы с этим родились и говорим на Инглише, но правила мы не учим.
Так и мои дети. Они пикапнули Инглиш, но никтто не учил их грамматике.
Но в Украине-то это надо знать! И хоть ты какой угодно нейтив спикер, но за грамматику тебе поставят неуд.
Кстати, мне говорили, что именно нейтивы обычно сдают айлтс на невысокий балл. Не знаю или это правда.
Сам я неоднократно замечал грамматические ошибки как у нейтивов так и у давних понаехов.
при мне разговор, произносится
"Вэр ю воз?"
Думаю, почему воз?
И почему вообще не Вэр хэв ю бин? Или хотя-бы,хрен с ним, перфектами американцы не всегда заморачиваются, Вэр вЁ ю?
Додано: Нед 16 лис, 2025 19:06
О, да, полностью согласен.
И именно в Украине это у меня и было, в тч с "дворовой бандой" (ТМ Виталий).
Тут я это могу отнести именно на иммигрантов, которые приехали за "колбасной эмиграцией" (ТМ эйрмакс). Они уже хорошо зарабатывают, но нищебродская натура осталась. Проблема в том, что они расселились по всей Америке и Европе.
Никогда не знаешь с кем тебя сведет в любой точке мира и на любой работе.
И тут в выиграше те, кто для себя нашел интровертную работу.
Как сказал один хороший и умный человек из поста выше:
"Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю животных".
