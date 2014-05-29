Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Додано: Пон 02 гру, 2019 10:48

Всем привет. Думал, что подцепил майнера. Искал способы его обнаружения. Перепробовал все (в т.ч. программы указанные ниже), не найден. Похоже, что видео-карта передает "привет". Попробую переустановить систему и дрова на видео, если не поможет, то точно проблема с железом.



К чему это я... А к тому, что есть перечень программ, бесплатных (минимум на тестовый период) при помощи которых можно проверить свою систему. В т.ч. смартфоны. Безопасностью последних мало кто занимается в принципе, а зря.



Как защитить свой смартфон на Андроиде:

1. Malwarebytes известна многим пользователям стационарных комьютеров. Более 90% пользователей данной программы оставили положительные отзывы.



2. Avast - бесплатный антивирус, который регулярно навязывает расширенную версию после проверки на компьютерах. Считается сейчас очень неплохим вариантом защиты мобильного девайса.



3. Kaspersky Mobile Antivirus - разношерстные отзывы, поэтому поставим его как еще одну возможность для проверки.



Для владельцев iOS чтобы защититься ничего не нужно делать. Устанавливайте приложения исключительно через AppStore и будет счастье. Подцепить что-то через браузер практически не возможно. Разве что сам браузер будет "заражен". Его удаляем и устанавливаем заново. Количество вирусов значительно меньше, чем под Андроид.

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