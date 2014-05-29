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Мошенники, аферисты и
их схемы по краже денег

Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
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  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:27

Признайтесь, ведь все хотят купить подешевле?

И я признаюсь в своем мнении, большинство акций со скидками в этот день - фикция.

Бесспорно, есть магазины, где товар действительно теряет в цене 10-20% стоимости.
Но есть очень важный момент, который все упускают из виду. Наценка на товар изначально составляет 200-300%. Поэтому красивые цифры скидок в 50-70% действительно впечатляют.

По этому поводу есть мысли, которые изложены здесь. Если кто-то готов вступить в дискуссию, милости просим.
Прежде чем вступить в дискуссию, попробуйте ответить на вопросы:
1. Будет ли продавец работать себе в убыток?
2. Сколько денег было потрачено на рекламу к "черной пятнице"?
3. Какова реальная цена товара (услуги)?

Но самое обидное, когда купил что-то со скидкой, а через неделю/месяц этот товар продается еще дешевле к НГ и Рождественским праздникам. :mrgreen:

Если кто-то поделиться своими реальными наблюдениями за ценами, будет еще круче!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:08

На просторах интернета

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В основном подобные фото есть на ру сайтах, редко встречаются укр варианты.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:48

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Всем привет. Думал, что подцепил майнера. Искал способы его обнаружения. Перепробовал все (в т.ч. программы указанные ниже), не найден. Похоже, что видео-карта передает "привет". Попробую переустановить систему и дрова на видео, если не поможет, то точно проблема с железом.

К чему это я... А к тому, что есть перечень программ, бесплатных (минимум на тестовый период) при помощи которых можно проверить свою систему. В т.ч. смартфоны. Безопасностью последних мало кто занимается в принципе, а зря.

Как защитить свой смартфон на Андроиде:
1. Malwarebytes известна многим пользователям стационарных комьютеров. Более 90% пользователей данной программы оставили положительные отзывы.

2. Avast - бесплатный антивирус, который регулярно навязывает расширенную версию после проверки на компьютерах. Считается сейчас очень неплохим вариантом защиты мобильного девайса.

3. Kaspersky Mobile Antivirus - разношерстные отзывы, поэтому поставим его как еще одну возможность для проверки.

Для владельцев iOS чтобы защититься ничего не нужно делать. Устанавливайте приложения исключительно через AppStore и будет счастье. Подцепить что-то через браузер практически не возможно. Разве что сам браузер будет "заражен". Его удаляем и устанавливаем заново. Количество вирусов значительно меньше, чем под Андроид.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:00

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

  ТупУм написав:Количество вирусов значительно меньше, чем под Андроид.

в епла як знайдуть диру, то вона всім дірам дира :)
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:13

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

  ТупУм написав:Попробую переустановить систему и дрова на видео, если не поможет, то точно проблема с железом.
я б начал с USB загрузки Linux
Витька,извинись,я всё прощу
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