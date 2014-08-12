Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

У центрі Києва створили три кол-центри, оператори яких телефонували клієнтам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній. Після того як клієнти перераховували гроші, їм створювали «персональний кабінет», де нібито транслювалася електронна торгівля на міжнародних біржах. Коли ж клієнт хотів отримати свої гроші, йому повідомляли, що компанія начебто збанкрутувала.
Своих мало что ли? В Украине "накрыли" очередную "пирамиду". Forsage, привет из эрэфии.
Згідно з інформацією, розміщеною в мережі інтернет, зазначений в запиті проект Forsage відповідає ознакам фіктивності інвестиційного проєкту. Forsage, працює на базі платформи для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейна Ethereum
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Мошенники атакуют не только на карточные счета простых людей, чтобы украсть деньги. Они научились обманывать и банкиров. Цель - арестовать счета бизнеса и получить с них деньги. Речь идет о сотнях тысяч и миллионах гривен.
На этой неделе в соцсети просочилась информация о новой схеме по взлому и воровстве денег со счетов.
Схема следующая: жулик под видом частного судебного исполнителя открывает в банке счет, а после начинает рассылать бизнесу постановления об исполнительном производстве. То есть под видом исполнителя арестовывает деньги компаний и взыскивает их. Якобы на основании исполнительной надписи нотариуса, которую невозможно быстро проверить.
Все документы подделываются, мошенники выступают от имени действующих судебных исполнителей. Только вот банковский счет для взысканий указывают свой, чтобы самим получить награбленное.
На этой неделе стало известно о такой схеме, которую преступники проворачивали от имени действующего частного судебного исполнителя в Киеве. Его имя не называется. При этом мошенники проводили взыскания по поддельным исполнительным надписям нотариусов.