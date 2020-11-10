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Finance.ua: Как заблокировать
кредитную карту ПриватБанка

Finance.ua: Как заблокировать кредитную карту ПриватБанка
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 16:57

Finance.ua: Как заблокировать кредитную карту ПриватБанка

Пропонуємо до обговорення:
Зачем это нужно и как потом ее разблокировать

Дивися повний текст Как заблокировать кредитную карту ПриватБанка
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:22

А как заблокировать карту мошенника?? Тут указано, что возможна "Блокировка по жалобе третьих лиц" . Как этим третьим лицом стать??
kotya_forever007
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