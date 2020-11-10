Зачем это нужно и как потом ее разблокировать
Дивися повний текст Как заблокировать кредитную карту ПриватБанка
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 31 жов, 2019 16:57
Finance.ua: Как заблокировать кредитную карту ПриватБанка
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Дивися повний текст Как заблокировать кредитную карту ПриватБанка
Додано: Чет 12 лис, 2020 20:22
А как заблокировать карту мошенника?? Тут указано, что возможна "Блокировка по жалобе третьих лиц" . Как этим третьим лицом стать??
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