Відтепер номери рахунків клієнтів банків в Україні міститимуть 29 символів.
Дивися повний текст Завершено перехід на міжнародний стандарт IBAN.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:29
Завершено перехід на міжнародний стандарт IBAN
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Завершено перехід на міжнародний стандарт IBAN.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:29
"Благодаря сокращению количества реквизитов использование этого международного стандарта делает более комфортным оформление расчетных документов." - а в чём сокращение? в старых реквизитах суммарное количество вводимых символов было меньше...
|