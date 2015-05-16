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Ринок праці
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 15:22

  Investor_K написав:
  GALeon написав:
Investor_K написав:...у них і відповідальність більша.
перед ким?

Перед законом

та лаано, у нас же всі рівні перед Законом
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 15:25

Так для цього у них пару сотень лямів для застави або ЗП/громадянство іншої країни
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 18:20

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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Ірина_
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