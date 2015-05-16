Ринок праці

та лаано, у нас же всі рівні перед Законом
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 06 тра, 2024 15:22
Додано: Пон 06 тра, 2024 15:25
Так для цього у них пару сотень лямів для застави або ЗП/громадянство іншої країни
Додано: Вів 07 тра, 2024 18:20
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Які банки обирають українські фрилансери (інфографіка)
Додано: Чет 09 тра, 2024 16:45
За 2022−2023 роки парламентарі отримали 7 млрд грн доходу
Аналітики YouControl проаналізували декларації чинних народних обранців щодо розміру доходу та заробітної плати за останні два роки.
Виявляється, торік 298 депутатів отримали більше доходу, ніж у 2022-му. Також аналіз даних свідчить про підвищення рівня заробітної плати нардепів, середньорічний показник у 2023 році збільшився на 36% в порівнянні з показником у 2022 році.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 09:21
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Який розмір мінімальної заробітної плати очікувати у 2025 році
На вашу думку, чому саме таку цифру повідомили у Міністерстві? Чи можна було б встановити розмір мінімальної заробітної плати на більш високому рівні? І що для цього потрібно?
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