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Ринок праці
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 15:22

  Investor_K написав:
  GALeon написав:
Investor_K написав:...у них і відповідальність більша.
перед ким?

Перед законом

та лаано, у нас же всі рівні перед Законом
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 15:25

Так для цього у них пару сотень лямів для застави або ЗП/громадянство іншої країни
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 18:20

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Які банки обирають українські фрилансери (інфографіка)
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2024 16:45

За 2022−2023 роки парламентарі отримали 7 млрд грн доходу

Аналітики YouControl проаналізували декларації чинних народних обранців щодо розміру доходу та заробітної плати за останні два роки.

Виявляється, торік 298 депутатів отримали більше доходу, ніж у 2022-му. Також аналіз даних свідчить про підвищення рівня заробітної плати нардепів, середньорічний показник у 2023 році збільшився на 36% в порівнянні з показником у 2022 році.

👉
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 09:21

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Який розмір мінімальної заробітної плати очікувати у 2025 році

На вашу думку, чому саме таку цифру повідомили у Міністерстві? Чи можна було б встановити розмір мінімальної заробітної плати на більш високому рівні? І що для цього потрібно?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:40

Що буде з IT ринком: Скільки грошей IT приносить Україні? Як війна вплинула на IT та що буде далі?
Ірина_
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