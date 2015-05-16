Ринок праці

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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 06 тра, 2024 15:22
Investor_K написав: GALeon написав:
Investor_K написав:...у них і відповідальність більша.
перед ким?
Перед законом
та лаано, у нас же всі рівні перед Законом
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Додано: Пон 06 тра, 2024 15:25
Так для цього у них пару сотень лямів для застави або ЗП/громадянство іншої країни
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GALeon
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Додано: Вів 07 тра, 2024 18:20
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Додано: Чет 09 тра, 2024 16:45
За 2022−2023 роки парламентарі отримали 7 млрд грн доходу
Аналітики YouControl проаналізували декларації чинних народних обранців щодо розміру доходу та заробітної плати за останні два роки.
Виявляється, торік 298 депутатів отримали більше доходу, ніж у 2022-му. Також аналіз даних свідчить про підвищення рівня заробітної плати нардепів, середньорічний показник у 2023 році збільшився на 36% в порівнянні з показником у 2022 році.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 09:21
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇Який розмір мінімальної заробітної плати очікувати у 2025 році
На вашу думку, чому саме таку цифру повідомили у Міністерстві? Чи можна було б встановити розмір мінімальної заробітної плати на більш високому рівні? І що для цього потрібно?
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:40
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Ірина_
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Додано: Пон 29 лип, 2024 19:31
budivelnik написав: andrijk777 написав: budivelnik написав:
є другий алгоритм
бідна країна+низькі податки=через 20 років=середня країна +середні податки=ще 20років=багата країна+великі податки
Лінь тобі багато писати, тому прокоментую тільки цей момент.
Так можна робити тільки в ТОП-країнах(або закритих країнах). В Україні таке не вийде тому що при таких умовах окремі люди сильно розбагатіють і звалять за кордон(в ТОП-країни). Це фактично і відбувається. А з ТОП-країни валити нікуди.
Стоп-стоп....
А навіщо БАГАТІЙ людині втікати з України?
Може вона захоче втекти коли її в Україні
а - не люблять( ба більше- зневажають..чи барига/ларьочник це прояв кохання?)
б - обкладають податками , при чому не споживання оподатковують(тут я не проти) а оподатковують навіть кошти які направляються в розвиток....
От і виходить
Без багатих - країна буде йти тільки до бідних...
Але поки багатих не почнуть поважати- доти в країні вони затримуватись не будуть...
То що робити?
читати бальцеровича і на кожному кроці писати - я розумний(хоча й бідний) але читав Бальцеровича
Чи прислухатись до таких як Будівельник?( до речі який читав не тільки Бальцеровича і передбачав не тільки свій бізнес, а й описував що станеться в макроекономіці України від дій Гетьманцева...як на мене це трошки більше розміру ларька)
ПС
Питання до оточуючих
а - хто з Вас читав Бальцеровича( моє припущення 1-2%)
б - хто з прочитавших ЗМІГ отримати економічну користь від прочитаного ( моє припущення-0,001%)
в - хто користувався ларьком по дорозі( моє припущення-95%)
Звідси питання
Хто є більш корисним для Українців -ларьок чи Саакашвілі з Бальцеровичем?
Дейтройту пройти опитування три рази.
Знов єралашик.
Ти аргументуєш, що якщо ти корисніший та багатший, займаєшся мікробізнесом, то можеш співати 2+2=5, і будеш правий. Бо корисніший, бохатий і бізнес маєш.
Ось така аргументація в Будівельника.
Нічого нового.... ліпиш єралашики різних типів.
Раніше було - Буйдівельник завжди правий.
Тепер - Буйдівельник правий, бо заможний і т.д.
Аргументуй не своїми досягненнями, а стосовно предмету обговорення.
Подивись, що саме є предметом обговорення.
Три рази подивись.
Де ти і де ринок (економіка) країни...
Ти безумовно ближче до ринку (економіки) країни, ніж я.
Але набагато далі кейнсів, бальцеровичів.
Я вивчав і їх, і тебе.
І мені очевидно, що в тебе отсєб'ятинна помилкова дурна думка.
А тих справедливо вважають абеткою...
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Додано: Пон 29 лип, 2024 19:35
tester7336 написав:budivelnik
ви навіть такого не знаєте про перший мільйон? мдя
Існує і часто тиражувалась в совку наступна фраза (яка приписувалась Рокфеллеру)Я можу відчитатись за кожен зароблений доллар...але з другого мільйону...
Так от
якщо уважно прочитати те що я писав
budivelnik написав:
Брехня.
Перший мільон важко заробляти тим хто заробляє першим в Державі...Тобто заробляє за межами правового поля Держави...
Простий приклад
До 1985 року - купівля/продаж - це кримінальна стаття
Обмін валюти - розстрільна стаття
А після 1991 - це вже нормальна діяльність...
Питання ті хто був першими -погані і нечесні люди?
А 2 млн ФОПів сьогодні які ведуть таку ж діяльність -вже виходить білі і пухнасті,
Тому
Казки про перший мільйон - хоч і мають під собою певний рівень правди , але були свідомо гіперболізовані совком.
ПС
станом на сьогодні ,
айтішнік середньої руки заробляє свій перший мільйон гривень за 3 роки
водій фури чи автобуса закорд
А також згадати що Рокфеллер перший свій мільйон заробив під час Громадянської війни в США + шахрайськими діями по встановленню ціни на перевезення нафти... - то мої пояснення дуже точні...
ПС
Рокфеллер скупив(обєднав Нафтову промисловість США) , тобто був першопрохідцем в цій галузі монополізації....
Далі пояснювати , чи ідейні соціало/комуністи вчили історію тільки від народження леніна?
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Додано: Пон 29 лип, 2024 20:01
tester7336 написав:
рокфеллер бізнемен.
а ви кого трохи вище привели в приклад?
Коломойського цей створив Приват таким якого в світі немає..і що ? в нього цей приват забрали
Ще можу Тигипка, цей комсомолець створив ТАС...але нюанс, в момент коли Коломойський і Тигипко бавились в комерційні банки в Україні це було протизаконно бо існувало Промінвестбуд( вже точно не памятаю) і Ощад..а потім Україна...
і ще багатьох...
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Додано: Пон 29 лип, 2024 20:08
budivelnik написав: tester7336 написав:
рокфеллер бізнемен.
а ви кого трохи вище привели в приклад?
Коломойського цей створив Приват таким якого в світі немає..і що ? в нього цей приват забрали
Ще можу Тигипка, цей комсомолець створив ТАС...але нюанс, в момент коли Коломойський і Тигипко бавились в комерційні банки в Україні це було протизаконно бо існувало Промінвестбуд( вже точно не памятаю) і Ощад..а потім Україна...
і ще багатьох...
походу ви взагалі дупля не відбили що я хотів сказати тим висловом
ну нехай так і буде
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