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Ринок праці

Ринок праці
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 21:47

  sens написав:В другому випадку теж офіційно працює чи все ж таки сіра зп
я не уточнял)
vitaliiangel
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  #<1 ... 43444546
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