|
|
Ринок праці
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 29 лип, 2024 21:47
sens написав:
В другому випадку теж офіційно працює чи все ж таки сіра зп
я не уточнял)
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24318
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 3365 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2319
|611716
|
|
|3
|8970
|
Чет 21 тра, 2015 00:32
]OvO[