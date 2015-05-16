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Ринок праці
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 21:47

  sens написав:В другому випадку теж офіційно працює чи все ж таки сіра зп
я не уточнял)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 08:29

  sens написав:
  vitaliiangel написав:
  budivelnik написав:Тому ще раз
Все в цьому світі оплачується грошима.
это не означает что это правильно. И вы путаете оценку труда с его пользой. В идеале они должны совпадать. На практике зарплаты зависят не от пользы, а от финансовой возможности организации. Мой знакомый врач работает в гос. больнице и частной поликлинике. В гос 60 пациентов в день, зарплата 12 тыс. В частной 5-10 пациентов в день з/п 30 тыс. Неужели в частной он приносит больше пользы, или может там пациент платежеспособнее?

В другому випадку теж офіційно працює чи все ж таки сіра зп

Обычно это ФОП и по договору с несколькими клиниками.
У меня так мой стоматолог начинал. Работал в областной стомат. Потом начал подрабатывать в частной клинике, потом открыл свой кабинет, в сейчас у него работают другие, которые так же работают то в ГОС, то в других клиниках.
Но в гос я не пойду. Я готв переплатить за уют, кондиционер, кофе/чай.даже чистка делатся не просто ультразвуком, а ещё потом каким-то порошком +полировка. Всякие новые ништяки предлагают. В ГОС такого тупо нет. Ни кресел нормальных, ни инструмента...
dimo_0n
 
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