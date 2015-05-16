Ринок праці

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 43444546 Додано: Вів 30 лип, 2024 08:29 sens написав: vitaliiangel написав: budivelnik написав: Тому ще раз

Все в цьому світі оплачується грошима. Тому ще разВсе в цьому світі оплачується грошима. это не означает что это правильно. И вы путаете оценку труда с его пользой. В идеале они должны совпадать. На практике зарплаты зависят не от пользы, а от финансовой возможности организации. Мой знакомый врач работает в гос. больнице и частной поликлинике. В гос 60 пациентов в день, зарплата 12 тыс. В частной 5-10 пациентов в день з/п 30 тыс. Неужели в частной он приносит больше пользы, или может там пациент платежеспособнее? это не означает что это правильно. И вы путаете оценку труда с его пользой. В идеале они должны совпадать. На практике зарплаты зависят не от пользы, а от финансовой возможности организации. Мой знакомый врач работает в гос. больнице и частной поликлинике. В гос 60 пациентов в день, зарплата 12 тыс. В частной 5-10 пациентов в день з/п 30 тыс. Неужели в частной он приносит больше пользы, или может там пациент платежеспособнее?

В другому випадку теж офіційно працює чи все ж таки сіра зп В другому випадку теж офіційно працює чи все ж таки сіра зп

Обычно это ФОП и по договору с несколькими клиниками.

У меня так мой стоматолог начинал. Работал в областной стомат. Потом начал подрабатывать в частной клинике, потом открыл свой кабинет, в сейчас у него работают другие, которые так же работают то в ГОС, то в других клиниках.

Но в гос я не пойду. Я готв переплатить за уют, кондиционер, кофе/чай.даже чистка делатся не просто ультразвуком, а ещё потом каким-то порошком +полировка. Всякие новые ништяки предлагают. В ГОС такого тупо нет. Ни кресел нормальных, ни инструмента... Обычно это ФОП и по договору с несколькими клиниками.У меня так мой стоматолог начинал. Работал в областной стомат. Потом начал подрабатывать в частной клинике, потом открыл свой кабинет, в сейчас у него работают другие, которые так же работают то в ГОС, то в других клиниках.Но в гос я не пойду. Я готв переплатить за уют, кондиционер, кофе/чай.даже чистка делатся не просто ультразвуком, а ещё потом каким-то порошком +полировка. Всякие новые ништяки предлагают. В ГОС такого тупо нет. Ни кресел нормальных, ни инструмента... dimo_0n Повідомлень: 439 З нами з: 21.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2024 17:32 vitaliiangel написав: budivelnik написав: 1 А за послуги - Ви чим платите ?

2 Якщо водій автобуса платить повії за годину роботи більше ніж йому платять за день... то хто буде його переконувати що він не правий? Ви ?

На якій підставі?



Тому ще раз

Все в цьому світі оплачується грошима.

Нобелівські Премії і людські органи легальні(тютюн/алкоголь) і нелегальні(героїн/кокаїн) наркотики......

То якого милого ми повинні винаходити велосипед? І хто буде вводити коефіцієнти що гроші повії беруться з коефіцієнтом 1до 5 від грошей журналіста 1 А за послуги - Ви чим платите ?2 Якщо водій автобуса платить повії за годину роботи більше ніж йому платять за день... то хто буде його переконувати що він не правий? Ви ?На якій підставі?Тому ще разНобелівські Премії і людські органи легальні(тютюн/алкоголь) і нелегальні(героїн/кокаїн) наркотики......То якого милого ми повинні винаходити велосипед? І хто буде вводити коефіцієнти що гроші повії беруться з коефіцієнтом 1до 5 від грошей журналіста это не означает что это правильно. это не означает что это правильно. Зверніть увагу

1 Людина прийняла рішення працювати і зробити певний обєм робіт за певну суму грошових знаків

2 Ця людина вирішила свої грошові знаки ДОБРОВІЛЬНО поміняти на інший обєм товарів/послуг..

І тут вискакуєте ви і починаєте забороняти їй це робити...

І хто тоді дартаньян?

vitaliiangel написав: И вы путаете оценку труда с его пользой. В идеале они должны совпадать. На практике зарплаты зависят не от пользы, а от финансовой возможности организации. И вы путаете оценку труда с его пользой. В идеале они должны совпадать. На практике зарплаты зависят не от пользы, а от финансовой возможности организации. А що таке оцінка і користь?

Путана оцінила свою працю в ікс гривень

Водій автобуса, вирішив що він ХОЧЕ потратити зароблені в автопарку гривні - на путану...

І водій і путана - задоволені..

Де тут оцінка і де користь?



vitaliiangel написав: Мой знакомый врач работает в гос. больнице и частной поликлинике. В гос 60 пациентов в день, зарплата 12 тыс. В частной 5-10 пациентов в день з/п 30 тыс. Неужели в частной он приносит больше пользы, или может там пациент платежеспособнее? Мой знакомый врач работает в гос. больнице и частной поликлинике. В гос 60 пациентов в день, зарплата 12 тыс. В частной 5-10 пациентов в день з/п 30 тыс. Неужели в частной он приносит больше пользы, или может там пациент платежеспособнее? Так тарифи державної поліклініки відрізняються від тарифів приватної наприклад якістю отримання послуг..

В приватній - замовили-оплатили-отримали

В Державній

Отримали безкоштовне направлення-посиділи під обшарпаними стінам в черзі з десятком пенсіонерів-Безкоштовно??? отримали результат...



Це те саме що порівнювати

йти пішки

їхати на велосипеді

їхати на автобусі

їхати на таксі

летіти приватним літаком...

У всіх варіантах ціна одного й того ж результату(переміщення на ікс кілометрів) буде відрізнятись на три порядки...

І що ризикнете заявити що в літака неправильна оцінка? і на відпочинок в Анталью треба йти виключно пішки?



Тому не викривлюйте суть суперечки.

Я вихожу з наступного

а - людина оцінила свою роботу і ПОГОДИЛАСЬ її виконувати за певну винагороду

б - якщо людина 100% отриманих коштів проїла, з точки зору Держави ця людина впливає на розвиток Держави в нуль(не шкодить , але й не розвиває) Зверніть увагу1 Людина прийняла рішення працювати і зробити певний обєм робіт за певну суму грошових знаків2 Ця людина вирішила свої грошові знаки ДОБРОВІЛЬНО поміняти на інший обєм товарів/послуг..І тут вискакуєте ви і починаєте забороняти їй це робити...І хто тоді дартаньян?А що таке оцінка і користь?Путана оцінила свою працю в ікс гривеньВодій автобуса, вирішив що він ХОЧЕ потратити зароблені в автопарку гривні - на путану...І водій і путана - задоволені..Де тут оцінка і де користь?Так тарифи державної поліклініки відрізняються від тарифів приватної наприклад якістю отримання послуг..В приватній - замовили-оплатили-отрималиВ ДержавнійОтримали безкоштовне направлення-посиділи під обшарпаними стінам в черзі з десятком пенсіонерів-Безкоштовно??? отримали результат...Це те саме що порівнюватийти пішкиїхати на велосипедіїхати на автобусіїхати на таксілетіти приватним літаком...У всіх варіантах ціна одного й того ж результату(переміщення на ікс кілометрів) буде відрізнятись на три порядки...І що ризикнете заявити що в літака неправильна оцінка? і на відпочинок в Анталью треба йти виключно пішки?Тому не викривлюйте суть суперечки.Я вихожу з наступногоа - людина оцінила свою роботу і ПОГОДИЛАСЬ її виконувати за певну винагородуб - якщо людина 100% отриманих коштів проїла, з точки зору Держави ця людина впливає на розвиток Держави в нуль(не шкодить , але й не розвиває) budivelnik

Повідомлень: 27871 З нами з: 15.01.09 Подякував: 280 раз. Подякували: 2957 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 43444546 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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