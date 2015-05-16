Ринок праці

vitaliiangel написав: budivelnik написав:
1 А за послуги - Ви чим платите ?
2 Якщо водій автобуса платить повії за годину роботи більше ніж йому платять за день... то хто буде його переконувати що він не правий? Ви ?
На якій підставі?
Тому ще разВсе в цьому світі оплачується грошима.
Нобелівські Премії і людські органи легальні(тютюн/алкоголь) і нелегальні(героїн/кокаїн) наркотики......
То якого милого ми повинні винаходити велосипед? І хто буде вводити коефіцієнти що гроші повії беруться з коефіцієнтом 1до 5 від грошей журналіста
это не означает что это правильно.
Зверніть увагу
1 Людина прийняла рішення працювати і зробити певний обєм робіт за певну суму грошових знаків
2 Ця людина вирішила свої грошові знаки ДОБРОВІЛЬНО поміняти на інший обєм товарів/послуг..
І тут вискакуєте ви і починаєте забороняти їй це робити...
І хто тоді дартаньян?
vitaliiangel написав:
И вы путаете оценку труда с его пользой. В идеале они должны совпадать. На практике зарплаты зависят не от пользы, а от финансовой возможности организации.
А що таке оцінка і користь?
Путана оцінила свою працю в ікс гривень
Водій автобуса, вирішив що він ХОЧЕ потратити зароблені в автопарку гривні - на путану...
І водій і путана - задоволені..
Де тут оцінка і де користь?
vitaliiangel написав:
Мой знакомый врач работает в гос. больнице и частной поликлинике. В гос 60 пациентов в день, зарплата 12 тыс. В частной 5-10 пациентов в день з/п 30 тыс. Неужели в частной он приносит больше пользы, или может там пациент платежеспособнее?
Так тарифи державної поліклініки відрізняються від тарифів приватної наприклад якістю отримання послуг..
В приватній - замовили-оплатили-отримали
В Державній
Отримали безкоштовне направлення-посиділи під обшарпаними стінам в черзі з десятком пенсіонерів-Безкоштовно??? отримали результат...
Це те саме що порівнювати
йти пішки
їхати на велосипеді
їхати на автобусі
їхати на таксі
летіти приватним літаком...
У всіх варіантах ціна одного й того ж результату(переміщення на ікс кілометрів) буде відрізнятись на три порядки...
І що ризикнете заявити що в літака неправильна оцінка? і на відпочинок в Анталью треба йти виключно пішки?
Тому не викривлюйте суть суперечки.
Я вихожу з наступного
а - людина оцінила свою роботу і ПОГОДИЛАСЬ її виконувати за певну винагороду
б - якщо людина 100% отриманих коштів проїла, з точки зору Держави ця людина впливає на розвиток Держави в нуль(не шкодить , але й не розвиває)