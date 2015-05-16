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Ринок праці
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 08:29

  sens написав:
  vitaliiangel написав:
  budivelnik написав:Тому ще раз
Все в цьому світі оплачується грошима.
это не означает что это правильно. И вы путаете оценку труда с его пользой. В идеале они должны совпадать. На практике зарплаты зависят не от пользы, а от финансовой возможности организации. Мой знакомый врач работает в гос. больнице и частной поликлинике. В гос 60 пациентов в день, зарплата 12 тыс. В частной 5-10 пациентов в день з/п 30 тыс. Неужели в частной он приносит больше пользы, или может там пациент платежеспособнее?

В другому випадку теж офіційно працює чи все ж таки сіра зп

Обычно это ФОП и по договору с несколькими клиниками.
У меня так мой стоматолог начинал. Работал в областной стомат. Потом начал подрабатывать в частной клинике, потом открыл свой кабинет, в сейчас у него работают другие, которые так же работают то в ГОС, то в других клиниках.
Но в гос я не пойду. Я готв переплатить за уют, кондиционер, кофе/чай.даже чистка делатся не просто ультразвуком, а ещё потом каким-то порошком +полировка. Всякие новые ништяки предлагают. В ГОС такого тупо нет. Ни кресел нормальных, ни инструмента...
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:32

  vitaliiangel написав:
  budivelnik написав:1 А за послуги - Ви чим платите ?
2 Якщо водій автобуса платить повії за годину роботи більше ніж йому платять за день... то хто буде його переконувати що він не правий? Ви ?
На якій підставі?

Тому ще раз
Все в цьому світі оплачується грошима.
Нобелівські Премії і людські органи легальні(тютюн/алкоголь) і нелегальні(героїн/кокаїн) наркотики......
То якого милого ми повинні винаходити велосипед? І хто буде вводити коефіцієнти що гроші повії беруться з коефіцієнтом 1до 5 від грошей журналіста
это не означает что это правильно.
Зверніть увагу
1 Людина прийняла рішення працювати і зробити певний обєм робіт за певну суму грошових знаків
2 Ця людина вирішила свої грошові знаки ДОБРОВІЛЬНО поміняти на інший обєм товарів/послуг..
І тут вискакуєте ви і починаєте забороняти їй це робити...
І хто тоді дартаньян?
  vitaliiangel написав: И вы путаете оценку труда с его пользой. В идеале они должны совпадать. На практике зарплаты зависят не от пользы, а от финансовой возможности организации.
А що таке оцінка і користь?
Путана оцінила свою працю в ікс гривень
Водій автобуса, вирішив що він ХОЧЕ потратити зароблені в автопарку гривні - на путану...
І водій і путана - задоволені..
Де тут оцінка і де користь?

  vitaliiangel написав:Мой знакомый врач работает в гос. больнице и частной поликлинике. В гос 60 пациентов в день, зарплата 12 тыс. В частной 5-10 пациентов в день з/п 30 тыс. Неужели в частной он приносит больше пользы, или может там пациент платежеспособнее?
Так тарифи державної поліклініки відрізняються від тарифів приватної наприклад якістю отримання послуг..
В приватній - замовили-оплатили-отримали
В Державній
Отримали безкоштовне направлення-посиділи під обшарпаними стінам в черзі з десятком пенсіонерів-Безкоштовно??? отримали результат...

Це те саме що порівнювати
йти пішки
їхати на велосипеді
їхати на автобусі
їхати на таксі
летіти приватним літаком...
У всіх варіантах ціна одного й того ж результату(переміщення на ікс кілометрів) буде відрізнятись на три порядки...
І що ризикнете заявити що в літака неправильна оцінка? і на відпочинок в Анталью треба йти виключно пішки?

Тому не викривлюйте суть суперечки.
Я вихожу з наступного
а - людина оцінила свою роботу і ПОГОДИЛАСЬ її виконувати за певну винагороду
б - якщо людина 100% отриманих коштів проїла, з точки зору Держави ця людина впливає на розвиток Держави в нуль(не шкодить , але й не розвиває)
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