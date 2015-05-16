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Ринок праці
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 08:29

  sens написав:
  vitaliiangel написав:
  budivelnik написав:Тому ще раз
Все в цьому світі оплачується грошима.
это не означает что это правильно. И вы путаете оценку труда с его пользой. В идеале они должны совпадать. На практике зарплаты зависят не от пользы, а от финансовой возможности организации. Мой знакомый врач работает в гос. больнице и частной поликлинике. В гос 60 пациентов в день, зарплата 12 тыс. В частной 5-10 пациентов в день з/п 30 тыс. Неужели в частной он приносит больше пользы, или может там пациент платежеспособнее?

В другому випадку теж офіційно працює чи все ж таки сіра зп

Обычно это ФОП и по договору с несколькими клиниками.
У меня так мой стоматолог начинал. Работал в областной стомат. Потом начал подрабатывать в частной клинике, потом открыл свой кабинет, в сейчас у него работают другие, которые так же работают то в ГОС, то в других клиниках.
Но в гос я не пойду. Я готв переплатить за уют, кондиционер, кофе/чай.даже чистка делатся не просто ультразвуком, а ещё потом каким-то порошком +полировка. Всякие новые ништяки предлагают. В ГОС такого тупо нет. Ни кресел нормальных, ни инструмента...
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:32

  vitaliiangel написав:
  budivelnik написав:1 А за послуги - Ви чим платите ?
2 Якщо водій автобуса платить повії за годину роботи більше ніж йому платять за день... то хто буде його переконувати що він не правий? Ви ?
На якій підставі?

Тому ще раз
Все в цьому світі оплачується грошима.
Нобелівські Премії і людські органи легальні(тютюн/алкоголь) і нелегальні(героїн/кокаїн) наркотики......
То якого милого ми повинні винаходити велосипед? І хто буде вводити коефіцієнти що гроші повії беруться з коефіцієнтом 1до 5 від грошей журналіста
это не означает что это правильно.
Зверніть увагу
1 Людина прийняла рішення працювати і зробити певний обєм робіт за певну суму грошових знаків
2 Ця людина вирішила свої грошові знаки ДОБРОВІЛЬНО поміняти на інший обєм товарів/послуг..
І тут вискакуєте ви і починаєте забороняти їй це робити...
І хто тоді дартаньян?
  vitaliiangel написав: И вы путаете оценку труда с его пользой. В идеале они должны совпадать. На практике зарплаты зависят не от пользы, а от финансовой возможности организации.
А що таке оцінка і користь?
Путана оцінила свою працю в ікс гривень
Водій автобуса, вирішив що він ХОЧЕ потратити зароблені в автопарку гривні - на путану...
І водій і путана - задоволені..
Де тут оцінка і де користь?

  vitaliiangel написав:Мой знакомый врач работает в гос. больнице и частной поликлинике. В гос 60 пациентов в день, зарплата 12 тыс. В частной 5-10 пациентов в день з/п 30 тыс. Неужели в частной он приносит больше пользы, или может там пациент платежеспособнее?
Так тарифи державної поліклініки відрізняються від тарифів приватної наприклад якістю отримання послуг..
В приватній - замовили-оплатили-отримали
В Державній
Отримали безкоштовне направлення-посиділи під обшарпаними стінам в черзі з десятком пенсіонерів-Безкоштовно??? отримали результат...

Це те саме що порівнювати
йти пішки
їхати на велосипеді
їхати на автобусі
їхати на таксі
летіти приватним літаком...
У всіх варіантах ціна одного й того ж результату(переміщення на ікс кілометрів) буде відрізнятись на три порядки...
І що ризикнете заявити що в літака неправильна оцінка? і на відпочинок в Анталью треба йти виключно пішки?

Тому не викривлюйте суть суперечки.
Я вихожу з наступного
а - людина оцінила свою роботу і ПОГОДИЛАСЬ її виконувати за певну винагороду
б - якщо людина 100% отриманих коштів проїла, з точки зору Держави ця людина впливає на розвиток Держави в нуль(не шкодить , але й не розвиває)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 16:07

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Чи повертаються ІТ-фахівці на свою колишню роботу після служби в ЗСУ — результати опитування
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 14:31

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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Як війна вплинула на українських айтівців

На Ваш погляд, на сьогодні в якому стані перебуває українська ІТ-галузь?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 12:29

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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Як штучний інтелект змінює ринок праці в Україні: виклики для працівників

А як Ви ставитеся до ШІ?

Чи погоджуєтеся, що ШІ може значно покращити процеси, автоматизувати рутинні задачі й допомогти людям знайти відповіді на складні питання?
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 10:35

  Дюрі-бачі написав:холява Відсутність виплат - суттєво знижує попит на валюту в населення.


Українська IT-компанія MacPaw скоротить п’яту частину свого персоналу
https://www.epravda.com.ua/news/2024/11/11/721687/

і у серйозних бородатих чуваків буде менше бабулетів... :shock:

кумедно:
Українська продуктова компанія MacPaw оголосила про запуск застосунку CleanMy®Workforce на основі штучного інтелекту, який звільняє працівників :lol: :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:28

Олексій Гончаренко

Важливе розʼяснення на фоні підвищення податків з 1 грудня

Якщо ви отримуєте зарплату за листопад у грудні – ставка військового збору буде ще стара – 1,5%.

Зазначаю це, щоб ви були обізнаними і уникнули обману та маніпуляцій із зарплатами.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:00

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З якими проблемами під час працевлаштування стикаються українці: результати опитування

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