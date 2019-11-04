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Гончарук про
зарплати вчителям

Гончарук про зарплати вчителям
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:11

Гончарук про зарплати вчителям

Що, Долярчик, таки зробили ви їх всіх разом? :(

Кардинального повышения зарплат учителям в обозримом будущем не будет - это невозможно с нынешними темпами экономического роста Украины. Так в эфире программы Свобода слова на канале ICTV сказал глава правительства Алексей Гончарук.
https://news.liga.net/politics/news/gon ... hotelos-by

Цікаво, якої думки дружина Долярчика та її колеги, а також безліч інших вчителів, які працюють за копійки просто за ідею (покликання)?!

І яка може бути якість освіти, коли всі ідейні професіонали звільняться, а залишаться тільки випускники педвишів або пенсіонери?!!
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

V2 написав:Що, Долярчик, таки зробили ви їх всіх разом? :(

Кардинального повышения зарплат учителям в обозримом будущем не будет - это невозможно с нынешними темпами экономического роста Украины. Так в эфире программы Свобода слова на канале ICTV сказал глава правительства Алексей Гончарук.
https://news.liga.net/politics/news/gon ... hotelos-by

Цікаво, якої думки дружина Долярчика та її колеги, а також безліч інших вчителів, які працюють за копійки на чистій ідеї?!


Главное, чтобы не понизили зарплаты учителям, за это борьба идет, вроде собрались отменить доплаты за проверки тетрадей и тд. Стране тяжело, реформы идут.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:20

freeze
Теж чув про такі "покращення".
Пудрити мізки долярчикам значно простіше, ніж дійсно робити реформи та покращувати життя.
Хоча, глобальна реформа імені Зе вже зроблена - відмінена шкільна форма :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:38

  freeze написав:
V2 написав:Що, Долярчик, таки зробили ви їх всіх разом? :(

Кардинального повышения зарплат учителям в обозримом будущем не будет - это невозможно с нынешними темпами экономического роста Украины. Так в эфире программы Свобода слова на канале ICTV сказал глава правительства Алексей Гончарук.
https://news.liga.net/politics/news/gon ... hotelos-by

Цікаво, якої думки дружина Долярчика та її колеги, а також безліч інших вчителів, які працюють за копійки на чистій ідеї?!


Главное, чтобы не понизили зарплаты учителям, за это борьба идет, вроде собрались отменить доплаты за проверки тетрадей и тд. Стране тяжело, реформы идут.

Шел двадцать девятый год реформ... стране становилось все тяжелее)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:35

Долярчик
Запитайте в дружини, чи була затримка у виплаті заробітної плати за Пороха і нехай поцікавиться в колег, яка ситуація за піаніста зараз!

Про 4000 дол.США для вчителів вже ніхто і не говорить!!!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:.. вчителям, як і пенсіонерам - потрібно подвоїти зарплати і пенсії!
- але ПОДВОЇТИ, а не ПОДОЇТИ!

Хоч і офтоп, але давайте відверто - пів класу у репетітора....яким є той же вчитель зі школи :mrgreen: Чимось вони на лікарів схожі....бюджетники...
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:17

Re: Валютный рынок шкільних вчителів)))

... коротше, запитав я у жінки.....
- каже, що ту всю куйню, хоче проштовхнути хтось від Голос-у!
... так що не всіх собак вішайТЕ на Зе!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:20

  Долярчик написав:... коротше, запитав я у жінки.....
- каже, що ту всю куйню, хоче проштовхнути хтось від Голос-у!
... так що не всіх собак вішайТЕ на Зе!

Тю - так це давно говорили - ще й Вакарчука перед Радою намагалися розкрутити ...
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:30

  V2 написав:Долярчик
Запитайте в дружини, чи була затримка у виплаті заробітної плати за Пороха і нехай поцікавиться в колег, яка ситуація за піаніста зараз!

Про 4000 дол.США для вчителів вже ніхто і не говорить!!!

Если в бюджете будут деньги то немного повысят учителям и ученым-преподавателям. Первым с января, вторым с осени. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/822-2019-%D0%BF
demichh
 
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