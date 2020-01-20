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Гончарук про
зарплати вчителям

Гончарук про зарплати вчителям
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:57

Re: Гончарук про зарплати вчителям

  V2 написав:Цікаво, якої думки дружина Долярчика та її колеги, а також безліч інших вчителів, які працюють за копійки просто за ідею (покликання)?!


ЧТО?----ЗА СЧЕТ ЧЕГО - основной закон любого бюджета.
Что - повыш. зарплаты учителям. За счет чего? - ответа нет. Хоть Зе хоть Кучма хоть танцы с бубном. И да - тоже и пенсии и зарплаты медикам...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:07

Re: Гончарук про зарплати вчителям

  Конрад Карлович написав:Что - повыш. зарплаты учителям. За счет чего?


"Просто треба перестати красти", - звучало у одній рекламній кампанії!

"Просто треба перестати трати кошти на шльондр", - додає вже сьогодні народ!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:51

Re: Гончарук про зарплати вчителям

  V2 написав:Просто треба перестати трати кошти на шльондр", - додає вже сьогодні народ!

А типа раньше не тратили? И педиков в прошлых радах не было? И раньше не воровали?
Конкретное предложение в в виде строк бюджета? - то то и оно...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:34

Re: Гончарук про зарплати вчителям

  Конрад Карлович написав:А типа раньше не тратили?


До чого тут раніше?
Мало ж бути "Кінець епохи жадібності" та "Кінець епохи брехні"!!!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:07

По словам Гончарука, правительство намерено оптимизировать сеть школ в стране.

Мы будем оптимизировать сеть школ, чтобы дети могли учиться в той школе, где есть квалифицированный учитель по каждому предмету и достаточное количество учебных материалов”, – сказал он.


Переводя на человеческий - число школ будут резко сокращать.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:23

  V2 написав:
  Конрад Карлович написав:А типа раньше не тратили?


До чого тут раніше?
Мало ж бути "Кінець епохи жадібності" та "Кінець епохи брехні"!!!


До вашей фразы "додає вже сьогодні народ"
И кто Вам сказал что "Мало ж бути" ???
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:53

Re: Гончарук про зарплати вчителям

  V2 написав:Кардинального повышения зарплат учителям в обозримом будущем не будет - это невозможно с нынешними темпами экономического роста Украины. Так в эфире программы Свобода слова на канале ICTV сказал глава правительства Алексей Гончарук.


13 січня колишній віцепрем'єр міністр України та міністр соціальної політики Павло Розенко заявив про збільшення заробітних плат народним депутам та працівникам міністерств у 2,5 - 5 разів, в порівнянні з 2019 роком

Про це повідомив колишній віце-прем'єр міністр України Павло Розенко.

"За моєю інформацією, з 1 січня 2020 року в 2,5 рази буде збільшена зарплата і народним депутатам України!!! Вона перевищуватиме 100 000 гривень!", - повідомив колишній віцепрем'єр.

Він додав, що по деяких міністерствах заробітні плати у 2020 році зростуть у 3-5 разів.

Також він нагадав, що в бюджеті вирішили не збільшувати заробітні плати вчителям на 20%, як передбачалось у проєкті бюджету на 2020 рік.

"З "особливим трєпєтом" зараз цікаво слухати аргументацію "слуг народу", чому буда скасована постанова попереднього Уряду про збільшення у 2020 році зарплат освітянам на 20%. Бо, за їх словами, то "був "популізм" і коштів на це немає", - прокоментував колишній міністр.
https://espreso.tv/news/2020/01/13/z_1_ ... rn_rozenko

Лицемірство та подвійні стандарти зашкалюють!!!
Таки зробили всіх разом :(
V2
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 09:57

Re: Гончарук про зарплати вчителям

Лицемірство продовжується!

Глава міністерства освіти та науки Ганна Новосад заявила, що її зарплати не вистачило б на те, щоб утримувати дитину

Про це йшлося в її інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

За словами міністерки, зарплати в 36 тисяч гривень їй зараз вистачає для того, щоб “нормально прожити”, але сума її не влаштовує.

“Зараз моя зарплата на руки в середньому складає 36 тис. грн, це на 10 тис. грн. менше, ніж я мала на посаді керівника директорату Міносвіти. Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. Я маю власне житло, службовий автомобіль, я не маю часу ходити в кіно. Але якщо ви мене спитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, то безперечно цього не вистачить”, — поскаржилася Новосад.

Також глава МОН заявила, що в разі, якщо у неї з’явиться сім’я і народиться дитина, цієї суми їй буде недостатньо.

“Зі своєї зарплати я багато витрачаю на поточні видатки на роботі на речі, які потрібні на утримання офісу. Також у мене зараз немає сім’ї. В якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я її не зможу утримувати. Тому настане час, коли я просто не зможу жити в Києві на таку зарплатню”, — додала вона.
https://espreso.tv/news/2020/01/20/novo ... 36_tysyach


І жодного натяку на турботу про своїх підопічних - вихователів садочків, вчителів ..., які не мають службового автомобіля та часу на кіно, так само за власний кошт купують на потреби групи/класу і все це із зарплатою 4-10 тис. грн.

Дорвались свині до корита!!! :(
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