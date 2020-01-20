Гончарук про зарплати вчителям

Глава міністерства освіти та науки Ганна Новосад заявила, що її зарплати не вистачило б на те, щоб утримувати дитинуПро це йшлося в її інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.За словами міністерки, зарплати в 36 тисяч гривень їй зараз вистачає для того, щоб “нормально прожити”, але сума її не влаштовує.“Зараз моя зарплата на руки в середньому складає 36 тис. грн, це на 10 тис. грн. менше, ніж я мала на посаді керівника директорату Міносвіти. Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. Я маю власне житло, службовий автомобіль, я не маю часу ходити в кіно. Але якщо ви мене спитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, то безперечно цього не вистачить”, — поскаржилася Новосад.Також глава МОН заявила, що в разі, якщо у неї з’явиться сім’я і народиться дитина, цієї суми їй буде недостатньо.“Зі своєї зарплати я багато витрачаю на поточні видатки на роботі на речі, які потрібні на утримання офісу. Також у мене зараз немає сім’ї. В якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я її не зможу утримувати. Тому настане час, коли я просто не зможу жити в Києві на таку зарплатню”, — додала вона.