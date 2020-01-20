Гончарук про зарплати вчителям

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
V2 написав:Кардинального повышения зарплат учителям в обозримом будущем не будет - это невозможно с нынешними темпами экономического роста Украины. Так в эфире программы Свобода слова на канале ICTV сказал глава правительства Алексей Гончарук.
13 січня колишній віцепрем'єр міністр України та міністр соціальної політики Павло Розенко заявив про збільшення заробітних плат народним депутам та працівникам міністерств у 2,5 - 5 разів, в порівнянні з 2019 роком
Про це повідомив колишній віце-прем'єр міністр України Павло Розенко.
"За моєю інформацією, з 1 січня 2020 року в 2,5 рази буде збільшена зарплата і народним депутатам України!!! Вона перевищуватиме 100 000 гривень!", - повідомив колишній віцепрем'єр.
Він додав, що по деяких міністерствах заробітні плати у 2020 році зростуть у 3-5 разів.
Також він нагадав, що в бюджеті вирішили не збільшувати заробітні плати вчителям на 20%, як передбачалось у проєкті бюджету на 2020 рік.
"З "особливим трєпєтом" зараз цікаво слухати аргументацію "слуг народу", чому буда скасована постанова попереднього Уряду про збільшення у 2020 році зарплат освітянам на 20%. Бо, за їх словами, то "був "популізм" і коштів на це немає", - прокоментував колишній міністр. https://espreso.tv/news/2020/01/13/z_1_ ... rn_rozenko
Лицемірство та подвійні стандарти зашкалюють!!! Таки зробили всіх разом
Глава міністерства освіти та науки Ганна Новосад заявила, що її зарплати не вистачило б на те, щоб утримувати дитину
Про це йшлося в її інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.
За словами міністерки, зарплати в 36 тисяч гривень їй зараз вистачає для того, щоб “нормально прожити”, але сума її не влаштовує.
“Зараз моя зарплата на руки в середньому складає 36 тис. грн, це на 10 тис. грн. менше, ніж я мала на посаді керівника директорату Міносвіти. Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. Я маю власне житло, службовий автомобіль, я не маю часу ходити в кіно. Але якщо ви мене спитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, то безперечно цього не вистачить”, — поскаржилася Новосад.
Також глава МОН заявила, що в разі, якщо у неї з’явиться сім’я і народиться дитина, цієї суми їй буде недостатньо.
“Зі своєї зарплати я багато витрачаю на поточні видатки на роботі на речі, які потрібні на утримання офісу. Також у мене зараз немає сім’ї. В якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я її не зможу утримувати. Тому настане час, коли я просто не зможу жити в Києві на таку зарплатню”, — додала вона. https://espreso.tv/news/2020/01/20/novo ... 36_tysyach
І жодного натяку на турботу про своїх підопічних - вихователів садочків, вчителів ..., які не мають службового автомобіля та часу на кіно, так само за власний кошт купують на потреби групи/класу і все це із зарплатою 4-10 тис. грн.