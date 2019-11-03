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Букмекери оцінили шанси гривні
до долара США у 2020 році

Букмекери оцінили шанси гривні до долара США у 2020 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 09:15

Букмекери оцінили шанси гривні до долара США у 2020 році

Пропонуємо до обговорення:
Найімовірніше, що курс гривні до долара США наступного року почне зростати.

Дивися повний текст Букмекери оцінили шанси гривні до долара США у 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 09:15

Так что? В феврале спихиваем по 26?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:09

Выходит, нам и казино никаких не надо. Просто делать ставки на то, сколько еще ОВГЗ напечатают и под какой процент.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:18

  Dobrofey написав:Выходит, нам и казино никаких не надо. Просто делать ставки на то, сколько еще ОВГЗ напечатают и под какой процент.

В нас вся країна - одне велике казіно із комік-шоу програмою в перерві між запусками рулетки і роздачею карт.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:07

Re: Букмекери оцінили шанси гривні до долара США у 2020 році

В спорте букмекеры редко ошибаются
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:34

  Investor_K написав:В спорте букмекеры редко ошибаются

При условии, что не будет договорняка)))
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:03

Цікаво... Але взагалі-то, якщо зараз долар, умовно, по 24, а очікується по 26, це означає, що курс гривні до долара ПАДАТИМЕ, а не зростатиме (це курс долара до гривні зросте в цьому випадку). І так само невірно писати "курс гривні до долара США... впаде нижче позначки 23,2" - курс гривні в такому разі ЗРОСТЕ (бо зараз він - більше 24), а от курс долара впаде, адже за долар даватимуть менше гривень.
Ясно, що всі звикли, ніби у нас нацвалюта - долар, а не гривня, але тим не менше логіка у формулюваннях має бути.
a_gavryliuk_kyiv
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 01:26

  _Slava_ написав:
  Investor_K написав:В спорте букмекеры редко ошибаются

При условии, что не будет договорняка)))
на договорняк ставки не принимают :!:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 04:39

В 14м нам говорили ,что когда будет определенная сумма в резерве, то никто не сможет раскачать курс гривны. Но как видите...
0635640907
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