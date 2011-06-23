Налогообложение иностранных ценных бумаг.

Всем привет. Появилось видео с детальными объяснениями от Налоговой по поводу налогообложения инвестиций на иностранных фондовых биржах.
Если коротко - налогом в размере 19.5% облагается ВСЕ выведенные с биржи средства. То есть, даже если вы купили 100 акций по 10$ и продали их по 5$, то, получив УБЫТОК в размере 500$ вы всё равно должны заплатить налог на оставшиеся 500$, если выведете их с биржи! (по курсу доллар/гривна на момент операции)
reg2f написав:Появилось видео с детальными объяснениями от Налоговой
Видео не от налоговой, а от какого-то очередного блохера.
reg2f написав:Если коротко - налогом в размере 19.5% облагается ВСЕ выведенные с биржи средства.
Вывод блохера прямо противоречит норме налогового кодекса
164.2.9. інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.40 і 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу; ... 170.2.1. Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року. ... 170.2.3. Якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку за правилами, встановленими цією статтею, виникає від'ємне значення, воно вважається інвестиційним збитком.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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