Рейтинг и индекс Украины в мире

Додано: П'ят 14 січ, 2022 18:52

в безопасности на 134 место (было 144), свобода 73 место (было 85), соц. капитал 102 место (было 145), инфраструктура 74 место (было 77), экономика 75 место (было 91), здоровье 104 место (было 115), окружающая среда. 106 место (было 110), предпринимательство 72 место (было 74).

управление 77 (было 73), инв. среда 123 (было 119), условие жизни 76 (было 69), образование 40 (было 38).

Греция – 43 (было 41 место), Румыния – 47/47, Сербия – 52/52, Казахстан – 64 (было 62 место), Бразилия – 68 (было 70 место), Мексика – 71 (было 68 место), Беларусь – 66 (было 69 место), Турция – 93 (было 94 место).поднялисьИтого, поднялись за год с 92 на 78 место. Выросли нормально на счёт соц. капитала, но, зато пострадало условие жизни. В 2022 году ест шанс догнать и перегнать Мордор, он на 70-ом местезы. Не благодаря, а вопреки!