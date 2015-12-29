RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Рейтинг и индекс
Украины в мире

Рейтинг и индекс Украины в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 12:32

Олимпийские игры

На данный момент у нас официально:
49 золотых медалей, 58 серебряных медалей, 112 бронзовых медалей.
Украина на 34-ом месте за всё время. На 33-ом месте Болгария, у которой:
57 золотых, 145 серебряных и 146 бронзовых.

Зато наша страна опережает (за всё время) такие страны как:
Ямайка - 42 золт., Пакистан - 42 золт., Турция - 42, Кения - 38, ЮАР - 33, Уругвай - 31 , Мексика - 30, Белоруссия - 27, Нигерия - 23, Эфиопия - 23, Казахстан - 20 , Камерун - 20.
Что удивило, так это очень мало золотых медалей у Португалии - 4, Чили - 3 и у Израиля пока только 3 (до этой олимпиады было только одна).
Видео, кому ещё интересно:
https://www.youtube.com/watch?v=F4xYKxeWakk

P.S. В предыдущем посте, указал все медали по олимпиадах.
Yuri_Z
 
Повідомлень: 352
З нами з: 18.06.18
Подякував: 42 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 12:49

  BIGor написав:Yuri_Z ну потихоньку скатываемя вниз.

Инфраструктура (в большинстве случаев) в плохом состояние, та и чтобы поддерживать олимпийца нужны деньги и время.
В других странах (те что выше) намного лучше с этим.

Но вот бабла за победы не пожалели:
В этом году за «золото» [наше] государство обещает выплатить нашим спортсменам $125 тыс., за «серебро» — $80 тыс. и $55 тыс. за «бронзу».
У рашки так:
золото - $54,5 тыс., серебро - $34 тыс. бронза - $23 тыс.

Я не думаю, что в 2024 году выступим хуже :)
Yuri_Z
 
Повідомлень: 352
З нами з: 18.06.18
Подякував: 42 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 18:52

Итоги за 2021 г. (Уровень жизни в мире)

Греция – 43 (было 41 место), Румыния – 47/47, Сербия – 52/52, Казахстан – 64 (было 62 место), Бразилия – 68 (было 70 место), Мексика – 71 (было 68 место), Беларусь – 66 (было 69 место), Турция – 93 (было 94 место).

Улучшилось у нас: поднялись в безопасности на 134 место (было 144), свобода 73 место (было 85), соц. капитал 102 место (было 145), инфраструктура 74 место (было 77), экономика 75 место (было 91), здоровье 104 место (было 115), окружающая среда. 106 место (было 110), предпринимательство 72 место (было 74).
Ухудшилось у нас: управление 77 (было 73), инв. среда 123 (было 119), условие жизни 76 (было 69), образование 40 (было 38).

Итого, поднялись за год с 92 на 78 место. Выросли нормально на счёт соц. капитала, но, зато пострадало условие жизни. В 2022 году ест шанс догнать и перегнать Мордор, он на 70-ом месте
https://www.prosperity.com/rankings

зы. Не благодаря, а вопреки! :)
Yuri_Z
 
Повідомлень: 352
З нами з: 18.06.18
Подякував: 42 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:58

Re: Рейтинг и индекс Украины в мире

  Yuri_Z написав:2022 году ест шанс догнать и перегнать Мордор, он на 70-ом месте


в цьому році в нас буде шанс знищити і забути назавжди рашиську-фашиську погань
greenozon
 
Повідомлень: 12948
З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1135 раз.
 
Профіль
1
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Госдолг Украины: секреты и угрозы
Ірина_ » Вів 17 вер, 2019 10:25
0 36026
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 вер, 2019 10:25
Ірина_
Рынок труда Украины: итоги 2015 года и тенденции 2016
ТупУм » Вів 29 гру, 2015 14:21
2 15645
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 жов, 2017 11:11
junta_scaffold
Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг України
R2 » Пон 16 тра, 2016 12:37
6 4363
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 тра, 2016 16:03
Whatever

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (692)
18.03.2022 09:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.