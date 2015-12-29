Рейтинг и индекс Украины в мире

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
На данный момент у нас официально: 49 золотых медалей, 58 серебряных медалей, 112 бронзовых медалей. Украина на 34-ом месте за всё время. На 33-ом месте Болгария, у которой: 57 золотых, 145 серебряных и 146 бронзовых.
Зато наша страна опережает (за всё время) такие страны как: Ямайка - 42 золт., Пакистан - 42 золт., Турция - 42, Кения - 38, ЮАР - 33, Уругвай - 31 , Мексика - 30, Белоруссия - 27, Нигерия - 23, Эфиопия - 23, Казахстан - 20 , Камерун - 20. Что удивило, так это очень мало золотых медалей у Португалии - 4, Чили - 3 и у Израиля пока только 3 (до этой олимпиады было только одна). Видео, кому ещё интересно: https://www.youtube.com/watch?v=F4xYKxeWakk
P.S. В предыдущем посте, указал все медали по олимпиадах.
Инфраструктура (в большинстве случаев) в плохом состояние, та и чтобы поддерживать олимпийца нужны деньги и время. В других странах (те что выше) намного лучше с этим.
Но вот бабла за победы не пожалели: В этом году за «золото» [наше] государство обещает выплатить нашим спортсменам $125 тыс., за «серебро» — $80 тыс. и $55 тыс. за «бронзу». У рашки так: золото - $54,5 тыс., серебро - $34 тыс. бронза - $23 тыс.
Улучшилось у нас: поднялись в безопасности на 134 место (было 144), свобода 73 место (было 85), соц. капитал 102 место (было 145), инфраструктура 74 место (было 77), экономика 75 место (было 91), здоровье 104 место (было 115), окружающая среда. 106 место (было 110), предпринимательство 72 место (было 74). Ухудшилось у нас:управление 77 (было 73), инв. среда 123 (было 119), условие жизни 76 (было 69), образование 40 (было 38).
Итого, поднялись за год с 92 на 78 место. Выросли нормально на счёт соц. капитала, но, зато пострадало условие жизни. В 2022 году ест шанс догнать и перегнать Мордор, он на 70-ом месте https://www.prosperity.com/rankings