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У законі про дитячі автокрісла знайшли лазівки, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лис, 2019 11:33
Пропонуємо до обговорення:
У законі для водіїв про штрафи за перевезення дітей без автокрісла знайшли лазівки. Про це розповів голова Всеукраїнської таксомоторної асоціації Андрій Антонюк, пише «Я і закон».
Дивися повний текст У законі про дитячі автокрісла знайшли лазівки, що дозволяють уникнути штрафу
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Додано: Чет 14 лис, 2019 11:33
А автобустер является спецсредством?
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