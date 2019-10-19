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У законі про дитячі автокрісла
знайшли лазівки, що...

У законі про дитячі автокрісла знайшли лазівки, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:33

У законі про дитячі автокрісла знайшли лазівки, що...

Пропонуємо до обговорення:
У законі для водіїв про штрафи за перевезення дітей без автокрісла знайшли лазівки. Про це розповів голова Всеукраїнської таксомоторної асоціації Андрій Антонюк, пише «Я і закон».

Дивися повний текст У законі про дитячі автокрісла знайшли лазівки, що дозволяють уникнути штрафу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:33

А автобустер является спецсредством?
papazina
 
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