RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 19:51

Рейтинг Великого Інвестора (сторінки 1-40)

1. Shaman +4
2. барабашов +3
3. Сибарит +2
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. pesikot 0
9. airmax78 0
10. flyman 0
11. Faceless 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. unicdima -1
16. sergey_sryvkin -1
17. prodigy -4
18. fox767676 -8
19. Hotab -21
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11055
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 07:27

  Investor_K написав:1. Shaman +4
2. барабашов +3
3. Сибарит +2
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. pesikot 0
9. airmax78 0
10. flyman 0
11. Faceless 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. unicdima -1
16. sergey_sryvkin -1
17. prodigy -4
18. fox767676 -8
19. Hotab -21


Для покращення показників не забуваємо хвалити старого за дуже інтелектуальні повідомлення
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11055
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 11:24

250000 переглядів

Пролетіли і не помітили. А я усіх з цим вітаю! В окремі деі було 5000+ переглядів у гілці.
Все це означає , що тема є ТОПОВОЮ
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11055
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 22:30

25 славетних повідомлень

Треба зробити хотабу, щоб перемогти у конкурсі. Він це при бажанні може зробити за доволі виміірний проміжок часу
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11055
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 06:01

  Investor_K написав:Треба зробити хотабу, щоб перемогти у конкурсі. Він це при бажанні може зробити за доволі виміірний проміжок часу

Тим паче, що старого реально є за що похвалити
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11055
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 92939495
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5208)
12.12.2025 19:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.