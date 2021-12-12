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Finance.ua: Як оформити
віртуальну картку Приватбанку

Finance.ua: Як оформити віртуальну картку Приватбанку
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:57

Finance.ua: Як оформити віртуальну картку Приватбанку

Пропонуємо до обговорення:
І навіщо вона потрібна
Навіщо потрібна віртуальна картка? Передусім для більшої безпеки ваших грошей. Ми розповімо, як оформити таку картку в ПриватБанку і в яких ситуаціях краще використовувати саме її, а не пластик.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:36

Добрый день.У меня вопрос - какая процентная ставка для виртуальной карты,,?
ggorbunova24
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:58

  ggorbunova24 написав:Добрый день.У меня вопрос - какая процентная ставка для виртуальной карты,,?


Виртуальная карта - это та же «Универсальная» или Карта для выплат со всеми их тарифами.

С ув. Ирина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:05

Чи можна зробити віртуальну карту іменну?
mywka57
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:49

Можно ли пополнять виртуальную карту другими картами

Подскажите пожалуйста можно ли пополнять виртуальную карту другими картами?
stepanetsrabota1107
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:48

Re: Finance.ua: Як оформити віртуальну картку Приватбанку

stepanetsrabota1107, а почему бы и нет? :)
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:07

Добрый день! Если перевыпустить текущую карту в виртуальную и к ней привязаны пенсионные начисления - будут ли начисления автоматически переведены на новую виртуальную карту?
tatianatsybulia
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:16

хочу відкрити рахунок і перевести пенсію з укрпошти в приват банк
kosenkovn51
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