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Finance.ua: Як оформити віртуальну картку Приватбанку
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:57
Пропонуємо до обговорення:
І навіщо вона потрібна
Навіщо потрібна віртуальна картка? Передусім для більшої безпеки ваших грошей. Ми розповімо, як оформити таку картку в ПриватБанку і в яких ситуаціях краще використовувати саме її, а не пластик.
Дивися повний текст Як оформити віртуальну картку Приватбанку
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Додано: Сер 20 тра, 2020 10:36
Добрый день.У меня вопрос - какая процентная ставка для виртуальной карты,,?
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ggorbunova24
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:58
ggorbunova24 написав:
Добрый день.У меня вопрос - какая процентная ставка для виртуальной карты,,?
Виртуальная карта - это та же «Универсальная» или Карта для выплат со всеми их тарифами.
С ув. Ирина
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Ірина_
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Додано: Нед 31 тра, 2020 17:05
Чи можна зробити віртуальну карту іменну?
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mywka57
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Додано: Пон 31 сер, 2020 15:49
Подскажите пожалуйста можно ли пополнять виртуальную карту другими картами?
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stepanetsrabota1107
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Додано: Вів 01 вер, 2020 13:48
stepanetsrabota1107, а почему бы и нет?
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Додано: Пон 11 січ, 2021 20:07
Добрый день! Если перевыпустить текущую карту в виртуальную и к ней привязаны пенсионные начисления - будут ли начисления автоматически переведены на новую виртуальную карту?
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:16
хочу відкрити рахунок і перевести пенсію з укрпошти в приват банк
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kosenkovn51
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