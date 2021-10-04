|
|
|
Електромобілі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Пон 04 жов, 2021 20:56
unicdima написав:
Переважна більшість не має можливості заряджати вдома вночі.
Той хто немає розетки у дворі чи гаражі той собі Теслу навряд чи дозволит. Вони і будуть їздити на двадцятирічних димлячих вонючих дизелях
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10190
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 04 жов, 2021 21:06
Ukrainian написав: unicdima написав:
Переважна більшість не має можливості заряджати вдома вночі.
Той хто немає розетки у дворі чи гаражі той собі Теслу навряд чи дозволит. Вони і будуть їздити на двадцятирічних димлячих вонючих дизелях
Через пять лет Европу заполнят бюджетные электрокары, типа "лифчика". Но киловатт будет так дорог и дефицитен, что владельцы электрокаров будут мечтать о стареньких ДВСниках.
-
warlamp
-
-
- Повідомлень: 1683
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 жов, 2021 21:17
warlamp
Не думаю що буде дефіцит електроенергії
На дахи будуть ставити сонячні елементи плюс Польща Чехія будуют АЄС
Європа колись планувала СЄС в Сахарі та протягнути гілку. Щось придумають, прогрес на місці не стоїть
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10190
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 04 жов, 2021 21:31
Ukrainian написав:warlamp
Не думаю що буде дефіцит електроенергії
На дахи будуть ставити сонячні елементи плюс Польща Чехія будуют АЄС
Європа колись планувала СЄС в Сахарі та протягнути гілку. Щось придумають, прогрес на місці не стоїть
Германия планирует полностью отказаться от АЭС. Польше, зажатой между "безьядерными" Литвой и Германией, вряд ли соседи позволят достроить свою АЭС.
-
warlamp
-
-
- Повідомлень: 1683
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 жов, 2021 21:41
warlamp написав: Ukrainian написав:warlamp
Не думаю що буде дефіцит електроенергії
На дахи будуть ставити сонячні елементи плюс Польща Чехія будуют АЄС
Європа колись планувала СЄС в Сахарі та протягнути гілку. Щось придумають, прогрес на місці не стоїть
Германия планирует полностью отказаться от АЭС. Польше, зажатой между "безьядерными" Литвой и Германией, вряд ли соседи позволят достроить свою АЭС.
Будуть в України купувати, США обіцяли дюжину нових реакторів побудувати.
Україна до 2030 року має намір побудувати 11 нових атомних реакторів.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10190
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 04 жов, 2021 21:47
Ukrainian написав: warlamp написав: Ukrainian написав:warlamp
Не думаю що буде дефіцит електроенергії
На дахи будуть ставити сонячні елементи плюс Польща Чехія будуют АЄС
Європа колись планувала СЄС в Сахарі та протягнути гілку. Щось придумають, прогрес на місці не стоїть
Германия планирует полностью отказаться от АЭС. Польше, зажатой между "безьядерными" Литвой и Германией, вряд ли соседи позволят достроить свою АЭС.
Будуть в України купувати, США обіцяли дюжину нових реакторів побудувати.
Україна до 2030 року має намір побудувати 11 нових атомних реакторів.
Не смешите!
-
warlamp
-
-
- Повідомлень: 1683
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 жов, 2021 22:08
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10190
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|