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Автомобілі в Україні та світі

Автомобілі в Україні та світі
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
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Відповіді Перегляди Останнє
Борьба с мошенничеством: горячая линия
1, 2
Редактор форума » Сер 22 лис, 2017 21:52
 14 15612
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2017 14:00
kred_vredit
Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
1 ... 31, 32, 33
Модератор » Вів 30 тра, 2017 16:30
 325 217943
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П'ят 22 гру, 2017 15:17
Редактор форума
Теми
Відповіді Перегляди Останнє
Покупка дорогого авто, налоговые последствия.
dejex » Вів 12 вер, 2017 13:40
 1 702
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Сер 22 лис, 2017 22:03
dejex
Как можно найти авто за границей не у перекущика.
automaticsearches » Вів 31 жов, 2017 18:52
 1 372
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Суб 04 лис, 2017 18:26
Evropeec
Автомобили из Литвы
Evropeec » Вів 24 жов, 2017 16:53
 2 357
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 жов, 2017 07:38
Evropeec
Авто на польских номерах без растаможки
ТупУм » П'ят 23 вер, 2016 10:39
 1 14065
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Вів 24 жов, 2017 16:49
Evropeec
Розмитнення авто, як в ЄС: експерт вказав на помилки українц
R2 » Пон 26 чер, 2017 20:37
 8 1321
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 жов, 2017 13:30
Dimonov
Чи вигідно переводити авто на газ: всі плюси і мінуси
1, 2, 3
R2 » Пон 11 вер, 2017 14:50
 20 2462
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Вів 10 жов, 2017 15:10
bondaruk_roma
Электромобиль и обычное авто. Что выгоднее?
ТупУм » Вів 08 сер, 2017 09:24
 1 988
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Суб 26 сер, 2017 02:10
alena_sokolovaaaaa
Как пригнать б/у иномарку по новым правилам
Модератор » Сер 17 сер, 2016 10:58
 2 6694
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П'ят 25 сер, 2017 16:34
Dimonov
Без пільг і з «радарами»: що зміниться для водіїв - думка ек
R2 » Вів 22 сер, 2017 12:15
 7 933
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 сер, 2017 09:46
victorvasura
У ДФС анонсують ще більш жорсткі заходи щодо порушників на а
1, 2
R2 » Пон 07 сер, 2017 09:28
 17 2616
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Сер 09 сер, 2017 14:29
cannabis_ua
Как экономить на каждом литре бензина
1 ... 5, 6, 7
ТупУм » Вів 08 сер, 2017 09:40
 67 7513
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:08
dude
В Україні почнуть видавати нові водійські права: що змінитьс
R2 » П'ят 07 лип, 2017 09:47
 3 1238
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лип, 2017 18:07
email_roshchina
Які авто будуть ввозити в Україну без мита
Ratatui » Чет 13 лип, 2017 08:48
 1 500
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Чет 13 лип, 2017 08:48
Ratatui
До правил дорожнього руху знову внесли зміни
ТупУм » Чет 04 тра, 2017 10:31
 1 744
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Вів 13 чер, 2017 10:30
reknik
Уряд планує в Україні виробляти електрокари
R2 » П'ят 19 тра, 2017 13:02
 4 765
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Вів 13 чер, 2017 10:27
reknik
Як безвізовий режим вплине на розмитнення автомобілів
R2 » П'ят 19 тра, 2017 09:18
 7 1223
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Вів 13 чер, 2017 10:24
reknik
В Україні можуть суттєво збільшити штрафи за водіння без пра
R2 » Пон 22 тра, 2017 19:08
 7 1256
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Вів 13 чер, 2017 10:19
reknik
Водіїв змусять перейти «на літній час»
R2 » Нед 28 тра, 2017 18:09
 7 1042
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Вів 13 чер, 2017 10:14
reknik
Найпопулярніші авто в світі. Оновлений рейтинг
Radon » Суб 27 тра, 2017 13:15
 1 556
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Суб 27 тра, 2017 13:15
Radon
Названо найекономічніші седани в Україні
R2 » Вів 02 тра, 2017 11:30
 6 1060
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Чет 18 тра, 2017 13:15
Надеждачка
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