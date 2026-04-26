Електромобілі

|
|
|
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Чет 23 кві, 2026 18:22
От вам і прорив .
https://news.finance.ua/ua/na-rynok-vyy ... zeekr-foto
За 10 хвилин заряд.
Це вже «як на бензиновій заправці».
Додано: Суб 25 кві, 2026 19:30
Hotab
І ціна така ж...
Або навіть і більша за ~20₴/кВт бензику (при ккд 30%)
Але за можливість обнулити ірани-московії можна і заплатити. Втім, не китаянцям же ж...
Додано: Суб 25 кві, 2026 19:41
Bobua
Вірно, дорого. Але такі зарядки і потрібні не на кожен день. На відміну від бензину.
Додано: Суб 25 кві, 2026 23:45
Чесно кажучи, виглядає більше як технологія "доказ можливості". Тобто, так, можливо, але супутні складнощі такі, що навряд-чи дозволять використовувати технологію масово.
Не зовсім зрозуміла, наприклад, така річ: з кабелем і охолодженням всередині зарядної станції більш-менш зрозуміло, хоча залишається питання зі з'єднанням. А що можна зробити з проводами всередині самого автомобіля? Їх теж на час заряджання під'єднувати до системи охолодження станції? Або робити товстезні і важкі шини, що не будуть так перегріватися? Відповідь не очевидна. Тим більше, що провода ці, навіть на відміну від кабеля заряджання, знаходяться в закритому просторі автомобіля, і не мають гарного тепловідводу назовні.
А щодо самої зарядної станції? Невеличка станція на 5 місць потребує високовольної лінії і трансформатора на 3000 кВт, а це сама по собі конструкція розмірами 2-3 метри в усіх напрямках, і вагою 5-10 тон. Чи буде коли-небудь можливість розташувати такі вздовж хоча б основних магістралей з відстанню ну хоча б 100 км між ними?
Так, можливо. Паливні заправки кожні 20 км теж колись, напевно, здавалися фантастикою.
Додано: Нед 26 кві, 2026 11:20
Давайте на пальцях....
1 Є потужність , є енергія, є опір
2 Є батарейка ємністю в 100квт*год , яку при 400 вольтах заряжають 250 амперами ( це стандартне рішення для сьогодні існуючих авто) , при чому, як правило середній струм 100-150 ампер , тобто якихось 15-20 мм2 січення ( при умові що дріт від зарядного до батарейки має довжину коло 1метра - це питання вирішують)
3 Тепер для збільшення швидкості заряду-тут йдуть іншим шляхом ( якщо для масових а не експериментальних авто) - тут піднімають НАПРУГУ... , тобто для того щоб отримати 100Квт , піднімають до 800 вольт ... і барабанна дріб - залишається тих самих 100-150 ампер.
Чи потрібна зарядне в 600 ампер ?- навряд
Чи буде воно зроблене - так
Причина проста
Чим потужніша зарядка - тим складніший і триваліший етап підключення...
Тому раз по разу виникають конструкції по заміну батарей.
Тому моє припушення
Так як 95% пробігу авто це міські умови з нічною зарядкою коло будинку, то тих 5% задовільнять сьогодні існуючі станції в 160 Квт потужності (800 вольт*200 ампер)
Для спеціалізованих машин в яких денний пробіг більший ніж 300 км- будуть станції заміни батареї на заряжену (6 болтів і автоматично за 5 хвилин заміна)
Додано: Нед 26 кві, 2026 11:28
Додано: Нед 26 кві, 2026 11:39
1 Ти вмієш користуватись інтернетом?
Пошукай наприклад як це реалізовано і в кого
2 Ти хоч раз можеш припустити
Що якщо ти молишся на шахрайські схеми - то світ від цього вже відмовився, бо ще сотні років тому
ТМ Народна Мудрість
З брехнею світ пройдеш, а назад не повернешся (с)
Для всіх інших ( бо пояснювати шахраю по ідеології - без толку)
Є кілька варіантів.
Варіант а - клієнт КУПУЄ автомобіль і не купує, а бере в оренду батарею
Варіант б - моніторинг батареї з автоматичним визначенням її балансової вартості ( заїзжаєш , твою оцінюють , іншу пропонують або таку саму, або ти доплачуєш, або тобі доплачуюють
І останнє
Станом на сьогодні, батарея ємністю в 100 квт*год - пройде 500 000 км... і після цього легко може бути відправлена в системи акамуляції енергії , бо навіть після 500000 км має залишкових 80% ресурсу(було 100квт*год ємність, стало 80 квт*год ємність)
До сьогоднішнього дня їздять батареї ліфіф які ВЖЕ втратили 50% ємності....але вони нові мали 22 квт*год і до втрати 20% їм треба було проїхати всього 100 000 км...
Оцей розвиток батарей за останні 5 років -профани в інженерії і упускають.
|