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Україна з початку року наторгувала зі світом на мінус...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лис, 2019 09:00
Пропонуємо до обговорення:
Зовнішньоторговельний баланс України за січень-вересень 2019 року зведений з дефіцитом в 4,072 мільярда доларів, що на 6% вище дефіциту за аналогічний період 2018 року.
Дивися повний текст Україна з початку року наторгувала зі світом на мінус $4,1 мільярда
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Додано: Пон 18 лис, 2019 09:01
Откуда цифра в 8,5 млрд - что за бред?
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