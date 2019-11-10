RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна з початку року
наторгувала зі світом на мінус...

Україна з початку року наторгувала зі світом на мінус...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 09:00

Україна з початку року наторгувала зі світом на мінус...

Пропонуємо до обговорення:
Зовнішньоторговельний баланс України за січень-вересень 2019 року зведений з дефіцитом в 4,072 мільярда доларів, що на 6% вище дефіциту за аналогічний період 2018 року.

Дивися повний текст Україна з початку року наторгувала зі світом на мінус $4,1 мільярда.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91902
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 09:01

Откуда цифра в 8,5 млрд - что за бред?
smart_analyst2017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 114
З нами з: 31.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Є два сценарії, – Милованов про курс долара наступного року
R2 » Суб 16 лис, 2019 20:44
1 168
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2019 20:44
optyma33
Київ на роботу світлофорів з початку року витратив майже...
R2 » Вів 12 лис, 2019 10:37
1 85
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2019 10:37
NetSerpent
Наступного року зарплати освітян зростуть на 9%
R2 » Нед 10 лис, 2019 11:47
4 426
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 лис, 2019 10:20
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16609)
18.11.2019 09:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.