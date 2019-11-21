В Рахунковій палаті назвали шляхи розв'язання проблеми...
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blueiceua написав:ну если за 28 лет порезать на металлолом 5 000 заводов то какие пути решения дефицита пф?. создавать рабочие места - другого пока мир не придумал. а велосипед изобретать у чиновников украины слабо получается.
Вы еще скажите заставить людей ходить строем Мир (чаще всего Азия )как раз и придумал. Небольшой налог чтоб содержать армию. полицию, чиновников, минимальный уровень медицины и образования. Дальше уже твои личные проблемы как обеспечить себе работой, пенсией и прочим. И с детства человек знает. что все в его руках - выростил норм детей и открыл семейный бизнес - будет счастливая старость,прошарился в работоспособном возрасте, будешь валяться под забором в старости. У наших же людей мировоззрение с детства формируется на сказках, большую часть жизни пролежал на печи, потом встал и все норм - и жена и пол царства - можно дальше уже в царстве шариться зы. Можно построить заводы, загнать туда людей и выпускать продукцию, вы попробуйте ее продать по адекватной цене.
Vovick написав:_hunter Если верить "данным ПФУ", то да. "А как это видно должно быть?" Из жизни, я ведь не в коконе живу - улица, базар, магазин. В конце концов - в моем подъезде на 40 квартир (не хрущевка, но и не новострой, дом заселился в 1993), двое пенсионерок. Конечно, единичный пример ничего не доказывает и ничего не опровергает, но и данные ПФУ настораживают.
Олимпиадный вопрос, в таком случае: за последний час (или когда в последний раз было) сколько человек прошло мимо (в радиусе 5ти метров)?
Снизить налоги на зарплату и поднять уровень зарплат. Зарплаты у нас госкомпании и не только , платят 6000-7000грн это большенство людей зарабатывает. И это позволено платить людям, которые имеют образования.Вот и получается нет зарплат, нет и пенсий. Вот и ошибка.
Vovick написав:Ничего не понимаю. Возьмем очень приблизительно по нынешним зарплатам. Средняя зарплата ~10000грн. Социальный взнос 22% ~2200 в месяц, ~26000 в год. Пусть работает человек 35 лет. То есть заплатил ~900000. Средняя продолжительность жизни 72 года, то есть 12 лет жизни на пенсии. Итого больше 6000 в месяц. Тогда как средняя пенсия у нас 3000. Где я ошибся, подскажите.
Ошиблись в самой постановке вопроса. Пенсионные взносы нигде не накапливаются. Они выплачиваются как текущие пенсии. Потому все ваши арифметические упражнения не имеют смысла