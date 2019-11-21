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З січня українцям запропонують страхову ціну на газ - Оржель
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лис, 2019 17:50
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів має намір затвердити страхову ціну на природний газ для населення в розмірі близько 7 тис. гривень/тис. куб. м.
Дивися повний текст З січня українцям запропонують страхову ціну на газ - Оржель
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Додано: Чет 21 лис, 2019 17:51
Коболеву все еще мало? Тогда не на 25%, а хотя бы на 50!
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