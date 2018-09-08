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Паливна карта Carbon дає підвищену знижку на АЗК WOG
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лис, 2019 23:22
Пропонуємо до обговорення:
Партнер Альфа-Банку Україна – велика мережа АЗК WOG – поліпшив умови оплати спеціально для власників дебетової карти Carbon.
Дивися повний текст Паливна карта Carbon дає підвищену знижку на АЗК WOG
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