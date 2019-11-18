Про це на своїй сторінці в FACEBOOK повідомила патрульна поліція Києва
Дивися повний текст За куріння в Києві оштрафували понад 1000 осіб.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:34
За куріння в Києві оштрафували понад 1000 осіб
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За куріння в Києві оштрафували понад 1000 осіб.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:34
1000 штрафів за рік в Києві аж смішно, це можна було б виписати за декілька годин постоявши в громадських місцях Києва (зупинки транспорту та інше) також паралельно можна було б виписувати штрафи за кидання недопалків куди попало. Не смішіть такою статистикою, я сам не раз спостерігав як в наглу перед поліцейськими палять та кидають недопалки на землю.
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