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МВФ знає, що Приватбанк повернуть мені найближчим часом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 лис, 2019 11:29
Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав у коментарі Kyiv Post.
Дивися повний текст МВФ знає, що Приватбанк повернуть мені найближчим часом - Коломойський
.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 11:29
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