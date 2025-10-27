Форуми / Народні рейтинги: Банки,

ПУМБ 3.3 5 81 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 10 2- Погане. Некомпетентне. 17% 14 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 14 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 25 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 22% 18 Всього голосів : 81 Додано: Пон 27 жов, 2025 14:05 Re: ПУМБ Richi написав: Это можно сделать и с Привата и с Моно. Если для вас вывод с безнала за деньги, когда у остальных бесплатно - не проблема, то мне нечего ответить. Это можно сделать и с Привата и с Моно. Если для вас вывод с безнала за деньги, когда у остальных бесплатно - не проблема, то мне нечего ответить.

c моно я тоже делаю , но там и комиссия больше

на приват аллергия c моно я тоже делаю, но там и комиссия большена приват аллергия fox767676

Повідомлень: 4670 З нами з: 13.06.20 Подякував: 426 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 жов, 2025 15:07 Richi написав: Открыл в ПУМБе счёт т.к. только с ними работает Hudko. Вопрос к участником: По каким причинам вы открывали счета в этом банке? Всё чтобы я не делал в этом банке – это полный ппц. Начиная от отправки перевода с дополнительным подтверждением через смс, не возможностью создать платёж через QR- код и заканчивая тарифами на переводы между ФОП. Т.е. они реально рассчитывают, что ФОП будет платить с оборота 5 млн - 50 т. им …

Недавно мне звонили с поддержки и интересовались, как мне показалось искренне, что надо улучшить чтобы оценка была лучше. ДА ВСЁ! Я даже не знаю, что у них хорошо.

Вопрос: чего я не знаю? Они платят 50% кешбек или дают пожизненное бесплатное обслуживание для все родственником? Что есть такого, что у них вообще есть клиенты? Открыл в ПУМБе счёт т.к. только с ними работает Hudko. Вопрос к участником: По каким причинам вы открывали счета в этом банке? Всё чтобы я не делал в этом банке – это полный ппц. Начиная от отправки перевода с дополнительным подтверждением через смс, не возможностью создать платёж через QR- код и заканчивая тарифами на переводы между ФОП. Т.е. они реально рассчитывают, что ФОП будет платить с оборота 5 млн - 50 т. им …Недавно мне звонили с поддержки и интересовались, как мне показалось искренне, что надо улучшить чтобы оценка была лучше. ДА ВСЁ! Я даже не знаю, что у них хорошо.Вопрос: чего я не знаю? Они платят 50% кешбек или дают пожизненное бесплатное обслуживание для все родственником? Что есть такого, что у них вообще есть клиенты?



