ПУМБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 жов, 2025 14:05
Richi написав:
Это можно сделать и с Привата и с Моно. Если для вас вывод с безнала за деньги, когда у остальных бесплатно - не проблема, то мне нечего ответить.
c моно я тоже делаю
, но там и комиссия больше
на приват аллергия
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 15:07
Richi написав:
Открыл в ПУМБе счёт т.к. только с ними работает Hudko. Вопрос к участником: По каким причинам вы открывали счета в этом банке? Всё чтобы я не делал в этом банке – это полный ппц. Начиная от отправки перевода с дополнительным подтверждением через смс, не возможностью создать платёж через QR- код и заканчивая тарифами на переводы между ФОП. Т.е. они реально рассчитывают, что ФОП будет платить с оборота 5 млн - 50 т. им …
Недавно мне звонили с поддержки и интересовались, как мне показалось искренне, что надо улучшить чтобы оценка была лучше. ДА ВСЁ! Я даже не знаю, что у них хорошо.
Вопрос: чего я не знаю? Они платят 50% кешбек или дают пожизненное бесплатное обслуживание для все родственником? Что есть такого, что у них вообще есть клиенты?
На все є свої причини) Тут завжди лише новеньки $
