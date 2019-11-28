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Фінансовий гуру Finance.UA
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 27 лис, 2019 20:19
zzzzzz
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Додано: Сер 27 лис, 2019 22:34
ZZZZZZ
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Додано: Чет 28 лис, 2019 03:56
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Додано: Чет 28 лис, 2019 14:08
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Додано: Чет 28 лис, 2019 21:39
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Додано: Чет 28 лис, 2019 23:58
В правилах чітко було вказано, що написати лише один нік. "3. Голосом вважається повідомлення у цій темі з чітким нікнеймом кандидата." Чи не так щось зрозумів?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 08:46
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:51
да вообще кроме клиентажа и импринтера
шо за люди?
vollena71 аргументировано отвечает, да и женские ники пора
Востаннє редагувалось v57
в П'ят 29 лис, 2019 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:58
v57 написав:
да вообще кроме клиентажа и импринтера
шо за люди?
Зинченко-корабел
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Мизантрóп
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