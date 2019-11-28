Фінансовий гуру Finance.UA

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 3456 Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:21 Банки - Flamingo

Валюта - zzzzzz Anadonta Повідомлень: 637 З нами з: 25.11.12 Подякував: 74 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:35 Сибарит Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 5623 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2351 раз. Подякували: 1596 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:54 V2 написав: Козак-характерник написав: В правилах чітко було вказано, що написати лише один нік. "3. Голосом вважається повідомлення у цій темі з чітким нікнеймом кандидата." Чи не так щось зрозумів? В правилах чітко було вказано, що написати лише один нік. "3. Голосом вважається повідомлення у цій темі з чітким нікнеймом кандидата." Чи не так щось зрозумів?



Faceless написав: Ну если уж так тяжко выбрать, так и быть, можно делить голос на два/три Ну если уж так тяжко выбрать, так и быть, можно делить голос на два/три

А як тодi рахуватимуть, якщо людина два чи три нiки написала? Ну раз так, то тодi, крiм IMPRINTERа, ще clientage додаю...



v57 написав: да вообще кроме клиентажа и импринтера

шо за люди?

да вообще кроме клиентажа и импринтерашо за люди?

угу... А як тодi рахуватимуть, якщо людина два чи три нiки написала?Ну раз так, то тодi, крiм IMPRINTERа, ще clientage додаю...угу... Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27129 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1878 раз. Подякували: 2066 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:02 Re: Фінансовий гуру Finance.UA Козак-характерник написав: А як тодi рахуватимуть А як тодi рахуватимуть



У Вашому випадку - по 0,5 )) У Вашому випадку - по 0,5 )) V2 4 Повідомлень: 6349 З нами з: 03.07.09 Подякував: 238 раз. Подякували: 997 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3456 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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