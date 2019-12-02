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Фінансовий гуру Finance.UA

Фінансовий гуру Finance.UA
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:21

Банки - Flamingo
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Сибарит
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:54

  V2 написав:
  Козак-характерник написав:В правилах чітко було вказано, що написати лише один нік. "3. Голосом вважається повідомлення у цій темі з чітким нікнеймом кандидата." Чи не так щось зрозумів? :roll:


:arrow:
  Faceless написав: Ну если уж так тяжко выбрать, так и быть, можно делить голос на два/три

А як тодi рахуватимуть, якщо людина два чи три нiки написала? :roll: Ну раз так, то тодi, крiм IMPRINTERа, ще clientage додаю... :P

  v57 написав:да вообще кроме клиентажа и импринтера
шо за люди?

угу... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:02

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

  Козак-характерник написав:А як тодi рахуватимуть


У Вашому випадку - по 0,5 ))
V2
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:23

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:26

  Faceless написав:
  zzzzzz написав:Извините что я тут со своими идеями ))
А не будет ли проще посчитать какой форумчнин получил больше всего "+" за 2019 год ?)

Если моя идея не подходит, тогда
IMPRINTER, Сибарит, freeze

С плюсами конкурс никуда не делся
Определитесь, пожалуйста. К freeze та же просьба


Всем перечисленным по 0,33 балла.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:20

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

zzzzzz \ Сибарит \ mustbe
Alex2007
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