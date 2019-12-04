Фінансовий гуру Finance.UA

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:21
Банки - Flamingo
Валюта - zzzzzz
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:35
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:54
А як тодi рахуватимуть, якщо людина два чи три нiки написала?
Ну раз так, то тодi, крiм IMPRINTERа, ще clientage додаю...
v57 написав:
да вообще кроме клиентажа и импринтера
шо за люди?
угу...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:02
Козак-характерник написав:
А як тодi рахуватимуть
У Вашому випадку - по 0,5 ))
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Додано: Суб 30 лис, 2019 12:23
clientage
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Додано: Пон 02 гру, 2019 19:26
Faceless написав: zzzzzz написав:
Извините что я тут со своими идеями ))
А не будет ли проще посчитать какой форумчнин получил больше всего "+" за 2019 год ?)
Если моя идея не подходит, тогда
IMPRINTER, Сибарит, freeze
С плюсами конкурс никуда не делся
Определитесь, пожалуйста. К freeze та же просьба
Всем перечисленным по 0,33 балла.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 02 гру, 2019 20:20
zzzzzz \ Сибарит \ mustbe
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Додано: Пон 02 гру, 2019 20:29
zzzzzz написав: Faceless написав: zzzzzz написав:
Извините что я тут со своими идеями ))
А не будет ли проще посчитать какой форумчнин получил больше всего "+" за 2019 год ?)
Если моя идея не подходит, тогда
IMPRINTER, Сибарит, freeze
С плюсами конкурс никуда не делся
Определитесь, пожалуйста. К freeze та же просьба
Всем перечисленным по 0,33 балла.
щедро
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Мизантрóп
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Додано: Пон 02 гру, 2019 21:34
Козак-характерник написав:
А як тодi рахуватимуть, якщо людина два чи три нiки написала?
Ну раз так, то тодi, крiм IMPRINTERа, ще clientage додаю...
В правилах чётко сказано:
6. ... переголосування не враховується!
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reef
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Додано: Пон 02 гру, 2019 22:10
reef написав: Козак-характерник написав:
А як тодi рахуватимуть, якщо людина два чи три нiки написала?
Ну раз так, то тодi, крiм IMPRINTERа, ще clientage додаю...
В правилах чётко сказано:
6. ... переголосування не враховується!
Це не переголосування, а додавання альтернативної кандидатури, якщо перший кандидат не пройде у лідери, а другому не вистачатиме голосів для перемоги!
П.С. Я високо ціную і поважаю обох кандидатів. Але подумав, що написати можна лише один нік. Але якщо можна декілька, то додав другу кандидатуру.
Раптом пану clientage не вистачатиме для остаточної перемоги саме одного голоса?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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