Фінансовий гуру Finance.UA

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:19
Козак-характерник написав:
Це не переголосування, а додавання альтернативної кандидатури, якщо перший кандидат не пройде у лідери, а другому не вистачатиме голосів для перемоги!
не хитруй, КХ
взяв м'яч - п.. ч
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greenozon
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