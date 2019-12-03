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Фінансовий гуру Finance.UA

Фінансовий гуру Finance.UA
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:19

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

  Козак-характерник написав:Це не переголосування, а додавання альтернативної кандидатури, якщо перший кандидат не пройде у лідери, а другому не вистачатиме голосів для перемоги!


не хитруй, КХ
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