RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Фінансовий гуру Finance.UA

Фінансовий гуру Finance.UA
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 5678910>
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:19

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

  Козак-характерник написав:Це не переголосування, а додавання альтернативної кандидатури, якщо перший кандидат не пройде у лідери, а другому не вистачатиме голосів для перемоги!


не хитруй, КХ
взяв м'яч - п.. ч :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6738
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:42

Orest
Igneus
 
Повідомлень: 321
З нами з: 29.08.18
Подякував: 84 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 04:39

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

zzzzzz
for_u
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 21.02.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 04:50

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

clientage
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10039
З нами з: 23.01.13
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:25

zРадио
Аlександр
 
Повідомлень: 3351
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 20:11

Flamingo
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 29793
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2375 раз.
Подякували: 3446 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 20:21

Альфа банк представник
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8370
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 20:23

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

clientage
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1510
З нами з: 08.03.18
Подякував: 69 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 20:27

  Ukrainian написав:Альфа банк представник

Це робота шановного офПРеда...хороший...але тут інше.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30607
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 20:45

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

Flamingo
gun
 
Повідомлень: 281
З нами з: 23.09.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678910>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79385)
10.12.2019 14:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.