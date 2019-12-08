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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 08 гру, 2019 20:51
Re: Фінансовий гуру Finance.UA
Всегда с интересом читаю сообщения Clientage
Додано: Нед 08 гру, 2019 21:03
Clientage
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 08 гру, 2019 22:27
... Вас теж цікаво читати!
- віддаю свій голос за sinus
п. с.
.... і дійсно, я цього року влучно зайшов на гривнедепо навесні/влітку..... (хоч це ще зарано так казати, поки не прийде знову весна/літо)
- а от тутешні "гуру", тільки зараз метушаться з своїми долярами і думають зливати/не зливати доляри..... заходити/не заходити на гривнедепо...
... то як же так(вибачте за нескромність), такий ПРОСТАЧОК(не фінансовий гуру) Долярчик - зробив їх всіх разом?!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 08 гру, 2019 23:02
Дід лайн?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 08 гру, 2019 23:15
Re: Фінансовий гуру Finance.UA
zРадио
Clientage
Black Jack - White Business
Додано: Нед 08 гру, 2019 23:38
Re: Фінансовий гуру Finance.UA
Долярчик!
Додано: Нед 08 гру, 2019 23:43
Re: Фінансовий гуру Finance.UA
clientage
Додано: Нед 08 гру, 2019 23:59
Re: Фінансовий гуру Finance.UA
Сибарит
Додано: Пон 09 гру, 2019 00:05
Ну що, ось Він наш Гуру і народився. Ви вже знаєте його?
Вітання йому.
Він кращий, як свого часу був кращим тут Квестор.
Тихо по домашньому...абсолютно демократично все пройшло.
Слід віддати належне і призерам, дуже шановним форумчанам.
І їм вітання.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 09 гру, 2019 00:15
Re: Фінансовий гуру Finance.UA
Искренние поздравления победителю с заслуженной победой !
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