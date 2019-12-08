Фінансовий гуру Finance.UA

Шановні колеги!
Голоси підраховано. Ми готові оголосити переможця!
Абсолютним лідером у цій номінації став clientage
Ми щиро вітаємо переможця! Медаль вже виблискує у його профілі. Обіцяний приз очікує на вручення!
Оскільки учасники конкурсу не змогли виділити когось одного та віддавали голоси між 2-3 форумчанинами, ми вирішили нагородити медалями учасників, які посіли 2 та 3 місце відповідно!
Медалями за досягнення в рамках порталу Finance.UA нагороджуємо Сибарит та zzzzzz.
Ще раз вітаємо наших переможців!
Дякуємо Вам за цінний вклад у наш портал! Ви робите нас кращими!