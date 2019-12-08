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Фінансовий гуру Finance.UA

Фінансовий гуру Finance.UA
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 12:38

Шановні колеги!

Голоси підраховано. Ми готові оголосити переможця!
Абсолютним лідером у цій номінації став clientage

Ми щиро вітаємо переможця! Медаль вже виблискує у його профілі. Обіцяний приз очікує на вручення!

Оскільки учасники конкурсу не змогли виділити когось одного та віддавали голоси між 2-3 форумчанинами, ми вирішили нагородити медалями учасників, які посіли 2 та 3 місце відповідно!

Медалями за досягнення в рамках порталу Finance.UA нагороджуємо Сибарит та zzzzzz.

Ще раз вітаємо наших переможців! :D
Дякуємо Вам за цінний вклад у наш портал! Ви робите нас кращими!
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 12:40

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

пойдёт,и орден под цвет авы))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:53

  Модератор написав:Шановні колеги!

Голоси підраховано. Ми готові оголосити переможця!
Абсолютним лідером у цій номінації став clientage

Ми щиро вітаємо переможця! Медаль вже виблискує у його профілі. Обіцяний приз очікує на вручення!


Ура!!!!! :P :P :P Нарешті заслужена перемога!!! Мій улюблений пан clientage переміг!!! :P Тепер ми вдвічі більше золотих монеток в горщик наскладаємо! :D
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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красива цяцька, вітаю!

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greenozon
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