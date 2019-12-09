Фінансовий гуру Finance.ua

Додано: Пон 09 гру, 2019 19:44

Вітаю переможця і призерів з заслуженими нагородами. Переконаний, що вони не останні і шановне паньство буде і далі тішити нас цінною і корисною інформацією та хорошим настроєм. Також бажаю вдячнх читачів, а то "явка" прихильників вкрай низька виявилася.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.