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Фінансовий гуру Finance.UA
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 09 гру, 2019 12:38
Шановні колеги!
Голоси підраховано. Ми готові оголосити переможця!
Абсолютним лідером у цій номінації став clientage
Ми щиро вітаємо переможця! Медаль вже виблискує у його профілі. Обіцяний приз очікує на вручення!
Оскільки учасники конкурсу не змогли виділити когось одного та віддавали голоси між 2-3 форумчанинами, ми вирішили нагородити медалями учасників, які посіли 2 та 3 місце відповідно!
Медалями за досягнення в рамках порталу Finance.UA нагороджуємо Сибарит
та zzzzzz
.Ще раз вітаємо наших переможців!
Дякуємо Вам за цінний вклад у наш портал! Ви робите нас кращими!
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Додано: Пон 09 гру, 2019 12:40
пойдёт,и орден под цвет авы))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Мизантрóп
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Додано: Пон 09 гру, 2019 14:53
Модератор написав:Шановні колеги!
Голоси підраховано. Ми готові оголосити переможця!
Абсолютним лідером у цій номінації став clientage
Ми щиро вітаємо переможця! Медаль вже виблискує у його профілі. Обіцяний приз очікує на вручення!
Ура!!!!!
Нарешті заслужена перемога!!! Мій улюблений пан clientage переміг!!!
Тепер ми вдвічі більше золотих монеток в горщик наскладаємо!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 19:44
Вітаю переможця і призерів з заслуженими нагородами. Переконаний, що вони не останні і шановне паньство буде і далі тішити нас цінною і корисною інформацією та хорошим настроєм. Також бажаю вдячнх читачів, а то "явка" прихильників вкрай низька виявилася.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 20:11
Дорогі форумчани, любий Finance.UA!
Щиро дякую за таку оцінку моїх фінансових дослідів
та їх тлумачень на мій аматорський розсуд
Я прийшов на Finance.UA щоб знайти відповіді на свої питання, використовуючи досвід форумчан. А з часом зрозумів, що чужого досвіду все ж таки недостатньо, і треба самостійно експериментувати, наражатися на помилки та вміти їх виправляти
Ну а своїм досвідом завжди треба ділитися, бо інакше досвід погано росте
Ще раз дякую!
Бажаю гідного профіту.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 09 гру, 2019 20:39
clientage написав:
Дорогі форумчани, любий Finance.UA!
Щиро дякую за таку оцінку моїх фінансових дослідів
та їх тлумачень на мій аматорський розсуд
Я прийшов на Finance.UA щоб знайти відповіді на свої питання, використовуючи досвід форумчан. А з часом зрозумів, що чужого досвіду все ж таки недостатньо, і треба самостійно експериментувати, наражатися на помилки та вміти їх виправляти
Ну а своїм досвідом завжди треба ділитися, бо інакше досвід погано росте
Ще раз дякую!
Бажаю гідного профіту.
Прийміть щирі вітання!
Від душі.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 21:07
clientage написав:
Дорогі форумчани, любий Finance.UA!
Щиро дякую за таку оцінку моїх фінансових дослідів
та їх тлумачень на мій аматорський розсуд
Я прийшов на Finance.UA щоб знайти відповіді на свої питання, використовуючи досвід форумчан. А з часом зрозумів, що чужого досвіду все ж таки недостатньо, і треба самостійно експериментувати, наражатися на помилки та вміти їх виправляти
Ну а своїм досвідом завжди треба ділитися, бо інакше досвід погано росте
Ще раз дякую!
Бажаю гідного профіту.
Вы опередили Импринтера только потому, что он перестал давать постоянные советы публично, лично я считаю, что импринтер непревзойдённый гуру банковского дела, но вы!!! гуру этого форума, который готов подсказать каждому недалекому и неблагодарному пользователю этого форума то, что лично я, в силу своей мизантропии, готов подсказать только адекватным форумчанам.
Честь вам и хвала
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Додано: Пон 09 гру, 2019 21:32
Stringer написав:
...импринтер непревзойдённый гуру банковского дела..
100500 раз согласен
Stringer написав:
... недалекому и неблагодарному пользователю этого форума...
я решил считать, шо просто так со стороны выглядят неофиты
ПС. Я считаю, шо мне оч. сильно помог случай, т.к. активность на голосовании было оч. плохой
Кроме этого, орг-м оч. серьезно стоит задуматься о разделении на категории.
Шото типа: байки про банки, валюта, экономика, недвижимость. И наврядли там будет один и тот же гуру.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 09 гру, 2019 21:44
clientage написав:
Кроме этого, орг-м оч. серьезно стоит задуматься о разделении на категории.
Шото типа: байки про банки, валюта, экономика, недвижимость. И наврядли там будет один и тот же гуру.
Я проти. Навпаки вважаю, що такий варіант визначення переможця, як зараз, є найкращим, ніж рахувати механічно медалі чи ділити на категоріі. Хто захотів, той проголосував: тихо, сімейно, по домашньому.
Так і визначили переможця. Єдине, що змінив би, це не "гуру", а найшанованіший форумчанин.
Тут можуть спрацювати не лише професійні навички, а й риси суто людські, моральні. Тому перемога цілком заслужена. Врешті решт такий Божий замисел.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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