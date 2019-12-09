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Фінансовий гуру Finance.UA

Фінансовий гуру Finance.UA
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 78910>
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 12:38

Шановні колеги!

Голоси підраховано. Ми готові оголосити переможця!
Абсолютним лідером у цій номінації став clientage

Ми щиро вітаємо переможця! Медаль вже виблискує у його профілі. Обіцяний приз очікує на вручення!

Оскільки учасники конкурсу не змогли виділити когось одного та віддавали голоси між 2-3 форумчанинами, ми вирішили нагородити медалями учасників, які посіли 2 та 3 місце відповідно!

Медалями за досягнення в рамках порталу Finance.UA нагороджуємо Сибарит та zzzzzz.

Ще раз вітаємо наших переможців! :D
Дякуємо Вам за цінний вклад у наш портал! Ви робите нас кращими!
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 12:40

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

пойдёт,и орден под цвет авы))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:53

  Модератор написав:Шановні колеги!

Голоси підраховано. Ми готові оголосити переможця!
Абсолютним лідером у цій номінації став clientage

Ми щиро вітаємо переможця! Медаль вже виблискує у його профілі. Обіцяний приз очікує на вручення!


Ура!!!!! :P :P :P Нарешті заслужена перемога!!! Мій улюблений пан clientage переміг!!! :P Тепер ми вдвічі більше золотих монеток в горщик наскладаємо! :D
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:22

красива цяцька, вітаю!

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 19:44

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

Вітаю переможця і призерів з заслуженими нагородами. Переконаний, що вони не останні і шановне паньство буде і далі тішити нас цінною і корисною інформацією та хорошим настроєм. Також бажаю вдячнх читачів, а то "явка" прихильників вкрай низька виявилася.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:11

Дорогі форумчани, любий Finance.UA!

Щиро дякую за таку оцінку моїх фінансових дослідів
та їх тлумачень на мій аматорський розсуд :)
Я прийшов на Finance.UA щоб знайти відповіді на свої питання, використовуючи досвід форумчан. А з часом зрозумів, що чужого досвіду все ж таки недостатньо, і треба самостійно експериментувати, наражатися на помилки та вміти їх виправляти :)
Ну а своїм досвідом завжди треба ділитися, бо інакше досвід погано росте :)

Ще раз дякую!
Бажаю гідного профіту.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:39

  clientage написав:Дорогі форумчани, любий Finance.UA!

Щиро дякую за таку оцінку моїх фінансових дослідів
та їх тлумачень на мій аматорський розсуд :)
Я прийшов на Finance.UA щоб знайти відповіді на свої питання, використовуючи досвід форумчан. А з часом зрозумів, що чужого досвіду все ж таки недостатньо, і треба самостійно експериментувати, наражатися на помилки та вміти їх виправляти :)
Ну а своїм досвідом завжди треба ділитися, бо інакше досвід погано росте :)

Ще раз дякую!
Бажаю гідного профіту.

Прийміть щирі вітання! :) Від душі.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:07

  clientage написав:Дорогі форумчани, любий Finance.UA!

Щиро дякую за таку оцінку моїх фінансових дослідів
та їх тлумачень на мій аматорський розсуд :)
Я прийшов на Finance.UA щоб знайти відповіді на свої питання, використовуючи досвід форумчан. А з часом зрозумів, що чужого досвіду все ж таки недостатньо, і треба самостійно експериментувати, наражатися на помилки та вміти їх виправляти :)
Ну а своїм досвідом завжди треба ділитися, бо інакше досвід погано росте :)

Ще раз дякую!
Бажаю гідного профіту.

Вы опередили Импринтера только потому, что он перестал давать постоянные советы публично, лично я считаю, что импринтер непревзойдённый гуру банковского дела, но вы!!! гуру этого форума, который готов подсказать каждому недалекому и неблагодарному пользователю этого форума то, что лично я, в силу своей мизантропии, готов подсказать только адекватным форумчанам.
Честь вам и хвала
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:32

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

  Stringer написав:...импринтер непревзойдённый гуру банковского дела..

100500 раз согласен :)
  Stringer написав:... недалекому и неблагодарному пользователю этого форума...
я решил считать, шо просто так со стороны выглядят неофиты :lol:

ПС. Я считаю, шо мне оч. сильно помог случай, т.к. активность на голосовании было оч. плохой :(
Кроме этого, орг-м оч. серьезно стоит задуматься о разделении на категории.
Шото типа: байки про банки, валюта, экономика, недвижимость. И наврядли там будет один и тот же гуру.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:44

  clientage написав:Кроме этого, орг-м оч. серьезно стоит задуматься о разделении на категории.
Шото типа: байки про банки, валюта, экономика, недвижимость. И наврядли там будет один и тот же гуру.

Я проти. Навпаки вважаю, що такий варіант визначення переможця, як зараз, є найкращим, ніж рахувати механічно медалі чи ділити на категоріі. Хто захотів, той проголосував: тихо, сімейно, по домашньому. :P Так і визначили переможця. Єдине, що змінив би, це не "гуру", а найшанованіший форумчанин. :P Тут можуть спрацювати не лише професійні навички, а й риси суто людські, моральні. Тому перемога цілком заслужена. Врешті решт такий Божий замисел. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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